Amunicja w Bałtyku to już nie zagrożenie militarne. To problem gospodarczy, środowiskowy i zdrowotny

Naukowcy zrobili w tej sprawie to, co do nich należało – udowodnili, że zalegająca na Bałtyku amunicja chemiczna oraz konwencjonalna ma negatywny wpływ na środowisko morskie, że substancje, które się z niej uwalniają, trafiają do ekosystemu, wywołując choroby ryb, spadek ich liczebności, co nie jest bez znaczenia dla człowieka. Naukowcy wskazali również na zagrożenia gospodarcze, dlatego teraz pora na konkrety.

Wśród wniosków zgłoszonych w trakcie spotkania dwa zasługują na szczególną uwagę: stworzenie międzynarodowego ośrodka referencyjnego w Trójmieście, koordynującego działania w zakresie zatopionej broni chemicznej, oraz włączenie tematu zatopionej broni chemicznej jako priorytetu prezydencji Polski w Radzie Europy w 2025 r. i prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego w latach 2025–2026. W projekcie wezmą udział: Akademia Marynarki Wojennej (AMW) i Wojskowa Akademia Techniczna (WAT). Komandor Bartłomiej Pączek z AMW powiedział rzecz godną uwagi: „Naszą rolą jest, by wszelkie pomiary morskie, które będą realizowane w trakcie projektów, były bezpieczne dla załóg jednostek pływających”.