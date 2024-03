Bitwa o Olszynkę Grochowską i jej miejsce w polskiej pamięci oraz w oczach państw Europy

Dla Polaków koniec lutego to także rocznica bitwy o Olszynkę Grochowską, stoczonej w 1831 r. w czasie powstania listopadowego. Bitwy trochę zapomnianej, bo jakże odległej, a jednak niezwykłej. Warto zatem z okazji tej rocznicy przypomnieć znaczenie tego boju, ważnego nie tylko dla Polaków, ale również dla mieszkańców Europy.

Pomnisz bracie mój, ów grochowski bój…

Bitwa o Olszynkę Grochowską, zwana też bitwą pod Grochowem, została stoczona 25 lutego 1831 r. pomiędzy armią powstańczą Królestwa Polskiego a wojskami rosyjskimi zmierzającymi do zdobycia Warszawy i stłumienia polskiego powstania listopadowego. Siłami polskimi dowodził nominalnie Naczelny Wódz generał książę Michał Radziwiłł, ale faktyczne dowództwo znajdowało się w ręku byłego dyktatora powstania generała Józefa Grzegorza Chłopickiego (który występował w roli doradcy Radziwiłła). Na czele wojsk rosyjskich stał feldmarszałek Iwan Iwanowicz Dybicz-Zabałkański. Polacy mogli w bitwie wykorzystać ok. 32 000 żołnierzy i ok. 120 dział, Rosjanie – ok. 60 000 żołnierzy i ponad 190 dział. Centralnym punktem polskich pozycji był las olchowy – Olszynka Grochowska – której zdobycie pozwoliłoby Rosjanom na bezpośredni atak na Pragę i dalej na Warszawę.

Pierwsze walki o Olszynkę rozegrały się 20 lutego, ale do generalnej batalii doszło dopiero pięć dni później. Polacy przystępowali do bitwy świadomi jej znaczenia dla dalszych losów powstania, gotowi walczyć do końca, byleby tylko nie dopuścić Rosjan do Warszawy. Z kolei po stronie rosyjskiej sytuacja była bardziej skomplikowana. Zwykli żołnierze nie do końca wiedzieli, za jaką sprawę przychodzi im się bić. Doskwierały im choroby, głód i zimno, ale właściwie od zawsze byli do nich przyzwyczajeni, więc znosili niewygody bez szemrania. Mieli nadzieję, że po zwycięstwie i zdobyciu Warszawy feldmarszałek Dybicz dotrzyma danego słowa i pozwoli na kilka dni „pohulanki” w polskiej stolicy, czyli na bezkarny rabunek miasta. Dowódcami rosyjskimi, oprócz chęci zdobycia nagród i sławy, kierowało również oburzenie, że Polacy „chcą ich wstrzymać na drodze ku uniwersalnemu panowaniu, że przewaga Rosyan, jaką dotychczas w Europie zyskali, zakwestyonowana być może, a to jeszcze przez Polaków, których za swych [poddanych] naprawdę uważali”.

Gdzie Gaj Olchowy kulami rozdarty…

Bitwa rozpoczęła się rankiem 25 lutego starciem wydzielonych sił polskich i rosyjskich pod Białołęką. Około 9:00 walki rozgorzały również pod Grochowem. Po półgodzinnym ostrzale artyleryjskim Rosjanie uderzyli na Olszynkę, której broniła 2. Dywizja Piechoty generała Franciszka Żymirskiego. W ciągu kilku godzin las olchowy przynajmniej trzy razy przechodził z rąk do rąk, a w walczący niejednokrotnie używali kolb, bagnetów a nawet pięści. W boju szczególnie wyróżnił się 4. Pułk Piechoty Liniowej (słynni „Czwartacy”) z dywizji generała Jana Skrzyneckiego, ale na słowa uznania zasłużyli wszyscy polscy żołnierze, w tym także i ci, którzy świeżo powołani ruszyli w bój z kosami, bo karabinów nie starczyło dla wszystkich. „…szli w ogień jak stara gwardia francuska” – powie o nich Chłopicki, co w ustach doświadczonego weterana napoleońskiego było nie lada komplementem. Uznanie dla postawy Polaków wyrażali również Rosjanie. Cały sztab Dybicza wprawił jednak w szczególną konsternację brat cara, wielki książę Konstanty (dawny wódz armii Królestwa), który, widząc znakomite ataki polskiej piechoty, radośnie wykrzykiwał „To moi chłopcy tak biją! To moi chłopcy!” oraz głośno śpiewał „Jeszcze Polska nie umarła”.