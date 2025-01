– Front się zbliżał i być może nowy komendant obozu Arthur Liebehenschel chciał pokazać, że w KL Auschwitz nie było aż tak źle? Z jakiegoś powodu polecił przecież Brasse uwiecznić ślub – zastanawia się w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. – Ale też Rudi był popularny wśród niemieckich nadzorców, w szczególności sekretarek. Traktowały go jak Niemca. I ułatwiły podjęcie starań o ślub – dodaje.

Friemel był nietypowym więźniem. Trafił do Auschwitz nie z powodu swojego pochodzenia, ale działalności politycznej. Z zawodu mechanik, mieszkał w Wiedniu i gdy w 1934 r. wybuchły starcia między faszystowskim rządem Austrii a ugrupowaniami lewicowymi, chwycił za broń. Potem już poszedł za ciosem. Zaciągnął się do Brygad Międzynarodowych, aby walczyć w Hiszpanii po stronie Republikanów z Franco. Spotkali się w czasie największej bitwy hiszpańskiej wojny domowej, tej nad rzeką Ebro. Gdy Margarita pojawiła się w grupie antyfaszystowskich kobiet, które miały dodawać otuchy walczącym, jej czarne oczy, spektakularna hiszpańska uroda od razu zauroczyły Rudiego. To było uczucie silne, ale i tragiczne. Długo się nie widzieli, choć pisali do siebie listy. Gdy reżim Franco ostatecznie opanował kraj, Rudi i Margarita uciekli do Francji. Byli osadzeni w obozach dla uchodźców z Hiszpanii, ale osobno. On pracował w kopalni, ona na polu. Zanim został deportowany w grudniu 1941 roku do Auschwitz, udało im się spotkać. Wtedy został poczęty Edward.

– To był wybór mojego dziadka. Mógł zostać z Margaritą, ale uznał, że powinien kontynuować walkę – mówi Rodolphe.

Trzy lata później, gdy okazało się, że ślub, który wzięła z Rudim w Hiszpanii, nie jest ważny, bo jej mąż nie zakończył jeszcze wówczas formalnego związku ze swoją pierwszą żoną, samotna kobieta z dzieckiem zdecydowała się pojechać z Francji przez okupowaną Europę do teścia do Wiednia.

Po ślubie Margarita wróciła do Wiednia. Nigdy już więcej nie zobaczyła Rudiego

– Rudi to był dla mojej babci cały sens życia. Była w naszej rodzinie jedyną osobą, która potrafiła przytulić, się uśmiechnąć – wspomina jej wnuk.