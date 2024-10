Tysiąc lat polskiej uczty

Z całą pewnością społeczeństwo było świadome tego zagrożenia. Król Władysław Jagiełło, który zapisał się na kartach historii jako władca wysoce nieufny i traktujący z rezerwą nawet swoje najbliższe otoczenie, stale brał pod uwagę możliwość próby otrucia go przez nieprzyjaciół. Chociażby z tego powodu monarcha nie brał do ust alkoholu, w którym najłatwiej było przemycić truciznę, i pił jedynie wodę. Ponadto król, jak przekazuje nam kronikarz Jan Długosz, zabronił komukolwiek dotykać swoich sztućców, naczyń, ubrań, łóżka, a nawet konia. Jedynym człowiekiem, któremu ufał, był litewski piekarz, który pracował jeszcze na dworze jego ojca Olgierda – Wojdyłło. Daleko posunięta ostrożność króla znajduje uzasadnienie w jego osobistych, trudnych doświadczeniach. Jagiełło był świadomy, że przez truciznę straciło życie wiele wybitnych osobistości, w tym Kazimierz Sprawiedliwy, Henryk III, Henryk Probus, Henryk XII czy Jerzy Trojdenowicz. Jeszcze większą traumę musiały dla władcy stanowić wydarzenia, które dotknęły jego własną rodzinę – otruto pierwszego króla Litwy Mendoga, dziadka Jagiełły – Giedymina, a nawet jego dwóch braci: Skirgiełłę i Wigunta. Monarcha stosował więc wiele środków, które miały uchronić go przed podzieleniem tego tragicznego losu. Na dworze korzystał z usług testerów, którzy mieli obowiązek kosztowania potraw przed ich podaniem. Pierwszym testerem był kuchmistrz wielki koronny. Asystowali mu stolnik wielki koronny lub podstoli, a także podczaszy wielki koronny. Z pewnością była to niezmiernie stresująca praca. „Przypadkowego” otrucia lękały się też osoby postronne. Ludzie sięgali więc po środki, które w ich mniemaniu miały ochronić ich przed tym nieszczęściem. Wierzono na przykład, że gałązka koralowca zanurzona w zatrutym napoju usunie z niego truciznę albo przynajmniej spowoduje zmianę koloru cieczy, ostrzegając tym samym pijącego. Przyozdabiano więc puchary i kielichy koralami, jaspisem lub topazem. Podczas uczt stawiano rzekomo skuteczne na wszystkie trucizny, „smocze języki”, a więc zawieszone na srebrnych czy złotych drzewkach zęby rekina. Nie tylko utylizowały one truciznę, ale i miały zacząć drżeć, gdy truciciel zbliżał się do stołu. W 1393 r. Jagiełło kupił nawet za trzy grosze futerał na to specyficzne remedium. Niestety, nie zdołał zaopatrzyć się w „łzy jelenia ukąszonego przez żmiję”, a więc najskuteczniejsze, według ówczesnych, remedium na trucizny.

Poruszając temat trucizn oraz trucicieli, należy przywołać jeszcze jakże tragiczną historię królowej Bony.

Chociaż krążyły pomówienia, że monarchini z pomocą trucizny przyczyniła się do śmierci księżnej Anny Radziwiłłówny oraz jej synów Stanisława i Janusza, to tak naprawdę ona sama padła ofiarą tej niecnej metody. Otruł ją szpieg Habsburgów, Jan Wawrzyniec Poppacoda. Motywacją zbrodni był konflikt o pożyczkę udzieloną przez Bonę Habsburgom. Poppacoda przekupił lekarza Bony, który zamiast leku podał jej truciznę. Organizm kobiety przetrwał tę próbę, ale wróg nie próżnował. Do drugiej próby szpieg zatrudnił kucharza Pawła Matrillo, który zaserwował Bonie posiłek przyprawiony trucizną. Następnego dnia, 19 listopada 1557 r., królowa zmarła.

A czym truto? Metody były różne, ale największą „karierę” zrobił znany już od co najmniej I w. n.e. arszenik. Bezwonną i bezbarwną substancję można było podawać ofierze na liczne sposoby, a na dodatek powodowała ona powolną i spójną z objawami zwykłej choroby śmierć.

Dzisiaj, gdy chcemy podążać za modą, zamówimy dyniowe latte na sojowym mleku. A czy w przeszłości również istniało zjawisko trendu na określone jedzenie?

Tak, oczywiście, ludzka natura jest przecież niezmienna. Za czasów Ludwika XIV wielką furorę na dworze robił zielony groszek, gdyż monarcha wprost uwielbiał to warzywo, a jego podwładny agronom i ogrodnik Jean-Baptiste de La Quintinie zaadaptował na uprawę groszku dużą część ogrodów w Wersalu. Upodobanie Ludwika szybko podchwycili jego rodacy, a że w ówczesnej Europie szyk i ton nadawała właśnie Francja, to za przykładem Francuzów groszkiem zaczęli zajadać się wszyscy Europejczycy. Później w okresie kolonializmu krzykiem mody stały się wszystkie towary, które pochodziły z egzotycznych zamorskich krain. „Zapijano” się herbatą i kawą, które stanowiły sensację, a także sprowadzaną z Ameryki Południowej gorącą czekoladą. Wielką atrakcją okazał się również... cukier.