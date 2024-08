W związku z rocznicą podpisania Porozumień Sierpniowych, w Gdańsku zaplanowano wiele wydarzeń. W uroczystościach bierze między innymi udział prezydent Andrzej Duda.

Obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Symboliczne otwarcie bramy nr 2

W południe nastąpiło wspólnotowe otwarcie bramy nr 2 z udziałem sygnatariuszy i bohaterów Sierpnia ’80. W uroczystościach wzięła udział między innymi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Pojawiła się także Danuta Wałęsa.

W uroczystościach bierze także udział Władysław Kosiniak-Kamysz, który złożył kwiaty przed Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Wicepremierowi towarzyszą m.in. politycy PSL.

Obchody Sierpnia '80. Władysław Kosiniak-Kamysz: Wolność bez solidarności się nie obroni

Podczas briefingu po uroczystości, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, iż symbole wydarzeń z sierpnia 1980 roku są niezwykle ważne. – Wolność bez solidarności, bez współpracy społecznej, się nie obroni. Po prawie 45 latach od tych wydarzeń wszystko wymaga jeszcze raz poważnego zastanowienia: co zrobić, żeby odbudować wspólnotę narodową, bo ona jest jedynym gwarantem wolności i bezpieczeństwa - powiedział. - Jak to zapewnić w tak dynamicznie zmieniających się czasach, gdzie emocje biorą górę, gdzie jedno hasło potrafi zburzyć porozumienia, jak wszystko to poukładać de facto na nowo. Wzór czerpmy stąd, z Gdańska, spod stoczni, spod tych krzyży, które upamiętniają męczeństwo za wolność – zaznaczył.