Akt pierwszy: kapitulacja

8 maja 1945 r. w austriackim Völkermarkt generał SS Otto von Wächter spotkał się z dowódcą Ukraińskiej Armii Narodowej generałem Pawło Szandrukiem. Poinformował go o kapitulacji III Rzeszy i o wchodzącym w życie po północy zawieszeniu broni. Oświadczył: „Teraz, generale, jesteś kluczową postacią w akcji uratowania dywizji i prawdopodobnie wszystkich nas, którzy jesteśmy z Tobą”. Tak rozpoczęła się ostatnia misja generała Szandruka, oficera w armii Petlury, podpułkownika dyplomowanego Wojska Polskiego, bohatera września 1939 r., ale też ostatniego zwierzchnika owianej złą sławą 14. Dywizji Grenadierów SS, zwanej popularnie SS „Galizien”.