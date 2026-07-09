Reklama

Gen. Pawło Szandruk. Historia jednego orderu w trzech aktach

Sprawa odznaczenia w 1961 r. generała Pawło Szandruka, dowódcy Ukraińskiej Armii Narodowej, orderem Virtuti Militari była wielokrotnie opisywana. Towarzyszyła jej spora awantura i licytacja na prawdziwą polskość. W kontekście ostatnich wydarzeń warto jednak do niej wrócić.

Publikacja: 09.07.2026 22:30

Pawło Szandruk (1889–1979) – generał-chorąży Armii URL (1920), podpułkownik dyplomowany WP (1938); u

Pawło Szandruk (1889–1979) – generał-chorąży Armii URL (1920), podpułkownik dyplomowany WP (1938); uczestnik kampanii wrześniowej; od 17 marca 1945 r.: przewodniczący UKN i dowódca Ukraińskiej Armii Narodowej

Foto: wikipedia

Maciej Zakrzewski

Akt pierwszy: kapitulacja

8 maja 1945 r. w austriackim Völkermarkt generał SS Otto von Wächter spotkał się z dowódcą Ukraińskiej Armii Narodowej generałem Pawło Szandrukiem. Poinformował go o kapitulacji III Rzeszy i o wchodzącym w życie po północy zawieszeniu broni. Oświadczył: „Teraz, generale, jesteś kluczową postacią w akcji uratowania dywizji i prawdopodobnie wszystkich nas, którzy jesteśmy z Tobą”. Tak rozpoczęła się ostatnia misja generała Szandruka, oficera w armii Petlury, podpułkownika dyplomowanego Wojska Polskiego, bohatera września 1939 r., ale też ostatniego zwierzchnika owianej złą sławą 14. Dywizji Grenadierów SS, zwanej popularnie SS „Galizien”.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama