Uwaga!

Ta strona zawiera treści
przeznaczone tylko dla osób
dorosłych.

Nie mam jeszcze 18 lat. Wychodzę

Reklama

„Krwawa niedziela”. „Przeklęci Polacy” mieli przede wszystkim potwornie cierpieć

Felieton ten piszę z obowiązku, jaki nakłada na mnie publicystyka historyczna. Bieżąca polityka i służące jej ideologie mnie nie interesują.

Publikacja: 09.07.2026 21:00

Masakra w Kisielinie (powiat horochowski, woj. wołyńskie) była rzezią polskich wiernych, dokonaną 11

Masakra w Kisielinie (powiat horochowski, woj. wołyńskie) była rzezią polskich wiernych, dokonaną 11 lipca 1943 r. podczas niedzielnej mszy świętej przez ukraińskich nacjonalistów. Na zdjęciu: ruiny kościoła w Kisielinie, gdzie zginęło 90 Polaków

Foto: gordijuk oleg

Paweł Łepkowski

11 lipca 1943 r. był na Wołyniu dniem wyjątkowo pogodnym. Po chutorach i polach rozlewał się obezwładniający żar. Lato zdawało się wypełniać świat przytulną sielskością. Ale to był jedynie pozór. Już w południe na skrajach pól zaległa głęboka nienaturalna cisza. Jak na komendę niebo opustoszało: ptaki odleciały, nie chcąc być świadkiem koszmaru, który krwawo zapisze tę niedzielę w dziejach Polski.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama