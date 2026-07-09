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Masakra w Kisielinie (powiat horochowski, woj. wołyńskie) była rzezią polskich wiernych, dokonaną 11 lipca 1943 r. podczas niedzielnej mszy świętej przez ukraińskich nacjonalistów. Na zdjęciu: ruiny kościoła w Kisielinie, gdzie zginęło 90 Polaków
11 lipca 1943 r. był na Wołyniu dniem wyjątkowo pogodnym. Po chutorach i polach rozlewał się obezwładniający żar. Lato zdawało się wypełniać świat przytulną sielskością. Ale to był jedynie pozór. Już w południe na skrajach pól zaległa głęboka nienaturalna cisza. Jak na komendę niebo opustoszało: ptaki odleciały, nie chcąc być świadkiem koszmaru, który krwawo zapisze tę niedzielę w dziejach Polski.
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