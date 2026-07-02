Polską diasporę zwykło określać się jednolitym mianem: Polonia. Tymczasem Polonia Polonii nie jest równa. W zależności od kraju zamieszkania nasi rodacy różnią się od siebie stopniem zamożności, wykształcenia i sukcesów zawodowych. Przez lata Polonia amerykańska była kojarzona nad Wisłą z prostactwem i niezaradnością oraz miała rzekomo kompromitować nasz kraj w oczach Amerykanów. Jest to obraz fałszywy, zmącony przez prześmiewcze książki w rodzaju dość niskiej jakości prozy Edwarda Redlińskiego: „Dolorado” i „Tańcowały dwa Michały” z 1985 r. czy „Szczuropolacy” (także: „Szczurojorczycy”) z 1994 r. Na tej podstawie powstała spłycona i prostacka wizja Polonii amerykańskiej ukazana w filmie „Szczęśliwego Nowego Jorku” z 1997 r.