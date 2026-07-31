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Powstanie Warszawskie nie polegało tylko na walce z bronią w ręku

Niestety, zasługi powstańców na niwie ratowania przed zagładą i rabunkiem dóbr polskiej kultury wciąż pozostają niedoszacowane.

Publikacja: 31.07.2026 00:30

Ostrzał powstańczych pozycji. Róg ulic Żelaznej i Żytniej na Woli

Ostrzał powstańczych pozycji. Róg ulic Żelaznej i Żytniej na Woli

Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 3.0 Germany

Krzysztof Kowalski

Powstania umierają dwukrotnie: pierwszy raz, gdy upadają, drugi – gdy popadają w zapomnienie, przestają budzić emocje, dzielić ludzi na ich zwolenników i przeciwników, a historycy nie podejmują już rozważań o towarzyszących im okolicznościach politycznych i militarnych. Kto bowiem dziś pamięta o powstaniu tkaczy śląskich z czerwca 1844 r.? Co prawda, ten zryw nie wstrząsnął podstawami monarchii, ale były powstania nieporównanie większego kalibru, z którymi największe potęgi radziły sobie z największym trudem, ale i tak pamięć o nich jest współcześnie wątła.

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