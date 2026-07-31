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Konspiracyjny przemysł zbrojeniowy Polski Podziemnej

Polski ruch oporu stworzył największy w okupowanej Europie system konspiracyjnej produkcji broni i sprzętu. Ten niezwykły wysiłek techniczny i organizacyjny stanowił jeden z fundamentów uzbrojenia AK podczas powstania.

Publikacja: 31.07.2026 00:00

23 sierpnia 1944 r., ul. Czackiego róg Świętokrzyskiej. Powstańcy schodzą ze stanowisk po zdobyciu K

23 sierpnia 1944 r., ul. Czackiego róg Świętokrzyskiej. Powstańcy schodzą ze stanowisk po zdobyciu Komendy Policji i kościoła Św. Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu

Foto: J. Joachimczyk / Muzeum Powstania Warszawskiego

Marek Kutarba

Klęska Polski we wrześniu 1939 r. oznaczała przejęcie przez Niemcy całego dorobku polskiego przemysłu zbrojeniowego, budowanego przez lata II RP z ogromnym wysiłkiem finansowym i organizacyjnym. Podobnie jak wcześniej w przypadku przemysłu czeskiego (po aneksji w 1938 r.), niemiecki okupant przeprowadził konsekwentną eksploatację i germanizację zakładów przemysłowych. Do wiosny 1942 r. Niemcy skonfiskowali około 230 tys. polskich firm produkcyjnych i handlowych oraz wywłaszczyli 187 tys. nieruchomości miejskich. Wielkie koncerny zbrojeniowe, takie jak Krupp AG, IG Farben czy Steyr-Daimler-Puch, przejęły kontrolę nad kluczowymi obiektami przemysłowymi, przekształcając je w ogniwa niemieckiego aparatu wojennego. Jednocześnie około dwa miliony Polaków wywieziono do pracy przymusowej w Rzeszy, zapewniając tym samym siłę roboczą dla niemieckiego przemysłu wojennego.

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