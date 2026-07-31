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Motocyklem na barykady. „Nosiłem w kanistrach benzynę z placu Napoleona”

Por. Romuald Malinowski (1929–2023), żołnierz Batalionu AK „Kiliński”, w 2019 r. udzielił nam wywiadu. Rozmowę przytaczamy w całości.

Publikacja: 31.07.2026 00:15

Motocyklem na barykady. „Nosiłem w kanistrach benzynę z placu Napoleona”

Foto: MAU

Zofia Brzezińska

Panie poruczniku, jest pan jednym z najmłodszych powstańców warszawskich, gdyż stanął pan do walki o stolicę w wieku zaledwie 15 lat. Jakie wartości i wzorce kształtowały w nastoletnim człowieku gotowość do ryzykowania życia za ojczyznę?

Byłem wychowywany w domu, w którym takie wartości, jak honor, wolność i wierność ojczyźnie, były szczególnie pielęgnowane i cenione. Gdy wybuchła wojna, ojciec bez wahania zgłosił się na ochotnika do jednostki wojskowej. W rezultacie zostałem w domu sam z matką, gdyż nie miałem rodzeństwa. To były bardzo trudne chwile, bo nie wiedzieliśmy, co dzieje się z ojcem i czy on jeszcze żyje. Na szczęście wrócił do nas cały i zdrowy miesiąc po zakończeniu kampanii wrześniowej. Rozpoczęła się długa, ciemna, pełna niedostatku, cierpień i walki o przetrwanie noc okupacji.

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