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Polska i Ukraina mają wspólnych bohaterów. 17 ludzi zasłużonych dla naszych narodów

17 wybitnych ludzi zasłużonych dla narodów polskiego i ukraińskiego – propozycja kandydatów na wspólne pomniki – jako inspiracja dla Polaków i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który chce utworzyć Panteon Narodowy.

Publikacja: 09.07.2026 21:30

Jerzy Giedroyc to jedna z 17 wybitnych postaci, które mogłyby się znaleźć w polsko-ukraińskim Wspóln

Jerzy Giedroyc to jedna z 17 wybitnych postaci, które mogłyby się znaleźć w polsko-ukraińskim Wspólnym Panteonie Narodowym

Foto: PAP/Jerzy Ruciński

Bogusław Chrabota

„Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować” – mówił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. W Polsce przyjęto tę wypowiedź jako konfrontacyjną, wpisując ją w konflikt, związany z uhonorowaniem przez prezydenta Zełenskiego UPA i decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Decyzja polskiego prezydenta poskutkowała serią nieprzyjaznych aktów, między innymi rezygnacjami z otrzymanych orderów przez ważnych polityków po obu stronach granicy i symbolicznym bojkotem ze strony Zełenskiego konferencji URC 2026 w Gdańsku.

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