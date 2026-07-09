„Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować” – mówił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy. W Polsce przyjęto tę wypowiedź jako konfrontacyjną, wpisując ją w konflikt, związany z uhonorowaniem przez prezydenta Zełenskiego UPA i decyzją Karola Nawrockiego o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Decyzja polskiego prezydenta poskutkowała serią nieprzyjaznych aktów, między innymi rezygnacjami z otrzymanych orderów przez ważnych polityków po obu stronach granicy i symbolicznym bojkotem ze strony Zełenskiego konferencji URC 2026 w Gdańsku.