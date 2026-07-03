4 lutego 1861 r. 11 stanów z Południa, nie godząc się na zniesienie niewolnictwa, wystąpiło z Unii i utworzyło Konfederację. Rząd w Białym Domu – z charyzmatycznym synem drwala, prezydentem Abrahamem Lincolnem na czele – postanowił przywołać secesjonistów do porządku. Ale u progu zmagań obydwie strony, zbuntowani konfederaci z Południa (9 mln) i amerykańska Unia (21 mln), liczyły na szybkie powalenie przeciwnika na kolana.