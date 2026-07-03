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List papieża do prezydenta Konfederacji. Jak zaważył na relacjach USA–Watykan

To korespondencja papieża z prezydentem Skonfederowanych Stanów Ameryki Jeffersonem Davisem przesądziła o tym, że dopiero po ponad dwóch wiekach od ogłoszenia Deklaracji Niepodległości, za prezydentury Ronalda Reagana i pontyfikatu Jana Pawła II, USA i Watykan w 1984 r. nawiązały oficjalne stosunki dyplomatyczne.

Publikacja: 03.07.2026 11:49

Jefferson Davis (1808–1889) – prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki od 18 lutego 1861 r. do 10 m

Jefferson Davis (1808–1889) – prezydent Skonfederowanych Stanów Ameryki od 18 lutego 1861 r. do 10 maja 1865 r. – oraz Pius IX (właśc. Giovanni Maria Mastai Ferretti; 1792–1878) – papież od 16 czerwca 1846 r. do 7 lutego 1878 r.

Foto: US NATIONAL ARCHIVE, PHOTOGRAPHIC ARCHIVE, MILAN

Arkadiusz Stempin

4 lutego 1861 r. 11 stanów z Południa, nie godząc się na zniesienie niewolnictwa, wystąpiło z Unii i utworzyło Konfederację. Rząd w Białym Domu – z charyzmatycznym synem drwala, prezydentem Abrahamem Lincolnem na czele – postanowił przywołać secesjonistów do porządku. Ale u progu zmagań obydwie strony, zbuntowani konfederaci z Południa (9 mln) i amerykańska Unia (21 mln), liczyły na szybkie powalenie przeciwnika na kolana.

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