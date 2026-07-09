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„Gry pamięcią. O polityce historycznej, Polsce, Ukrainie i Rosji”: Zbrodnia wołyńska

Z okazji 83. rocznicy „krwawej niedzieli” publikujemy fragment książki „Gry pamięcią”, w której Andrzej Brzeziecki rozmawia z profesorem Grzegorzem Motyką „o polityce historycznej, Polsce, Ukrainie i Rosji”.

Publikacja: 09.07.2026 22:00

Warszawski pomnik ofiar zbrodni dokonanej na obywatelach polskich na Kresach przez OUN i UPA

Warszawski pomnik ofiar zbrodni dokonanej na obywatelach polskich na Kresach przez OUN i UPA

Foto: MOZCO/Shutterstock

Andrzej Brzeziecki

Fragment książki „Gry pamięcią. O polityce historycznej, Polsce, Ukrainie i Rosji”, w której Andrzej Brzeziecki rozmawia z prof. Grzegorzem Motyką. Książka ukazała się 8 lipca nakładem Wydawnictwa Literackiego. Lead pochodzi od redakcji.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku problemem w relacjach polsko-ukraińskich wydawał się przede wszystkim Cmentarz Orląt, jeśli zaś idzie o UPA, to, wychowani na Łunach w Bieszczadach, raczej kojarzyliśmy ją z tym regionem. W którym momencie uświadomiłeś sobie, że to Wołyń stanie się centralnym punktem sporów?

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