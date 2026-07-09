Fragment książki „Gry pamięcią. O polityce historycznej, Polsce, Ukrainie i Rosji”, w której Andrzej Brzeziecki rozmawia z prof. Grzegorzem Motyką. Książka ukazała się 8 lipca nakładem Wydawnictwa Literackiego. Lead pochodzi od redakcji.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku problemem w relacjach polsko-ukraińskich wydawał się przede wszystkim Cmentarz Orląt, jeśli zaś idzie o UPA, to, wychowani na Łunach w Bieszczadach, raczej kojarzyliśmy ją z tym regionem. W którym momencie uświadomiłeś sobie, że to Wołyń stanie się centralnym punktem sporów?