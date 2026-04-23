Niemieckie społeczeństwo bez oporu zgodziło się na nowe święta ku czci wodza i partii

Zdumiewające jest, że nazistom udało się bez większego oporu ze strony społeczeństwa zaimplementować do niemieckiej tradycji wiele zwyczajów o niemal bluźnierczym dla chrześcijan wydźwięku. A przecież Hitler rządził Niemcami zaledwie przez 12 lat. Dla porównania: Helmut Kohl, podobnie jak Angela Merkel, sprawował urząd kanclerza przez 16 lat, a Konrad Adenauer przez 14 lat. Hitler nie był więc najdłużej rządzącym przywódcą, a jednak zdołał wraz ze swoim zapleczem niemal całkowicie przebudować niemiecką mentalność i świadomość narodową.