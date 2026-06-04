Od słowa do pisma, druku i informacji cyfrowych

Historia różnych form przekazywania i utrwalania ludzkich myśli była wielokrotnie omawiana z różnych punktów widzenia, pozornie więc nie warto próbować jej opowiedzieć jeszcze raz, bo to są rzeczy znane. A jednak zaryzykuję i spróbuję Państwa namówić, żebyście zechcieli przebyć tę drogę w towarzystwie moim – inżyniera informatyka.
Od mowy do tekstu
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