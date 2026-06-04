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Od słowa do pisma, druku i informacji cyfrowych

Wynalezienie pisma pozwoliło utrwalać słowa i myśli w postaci nieulotnej i możliwej do przekazania innym ludziom. Zapewniło to ludzkości skok cywilizacyjny.

Publikacja: 04.06.2026 21:00

„Evangelistarium – Ewangelistarz płocki” [Kodeks Pułtuski , tzw. Codex aureus pultoviensis], Karta 1

„Evangelistarium – Ewangelistarz płocki” [Kodeks Pułtuski , tzw. Codex aureus pultoviensis], Karta 17v (lata 80. XI w.)

Foto: biblioteka Narodowa

Ryszard Tadeusiewicz

Historia różnych form przekazywania i utrwalania ludzkich myśli była wielokrotnie omawiana z różnych punktów widzenia, pozornie więc nie warto próbować jej opowiedzieć jeszcze raz, bo to są rzeczy znane. A jednak zaryzykuję i spróbuję Państwa namówić, żebyście zechcieli przebyć tę drogę w towarzystwie moim – inżyniera informatyka.

Od mowy do tekstu

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