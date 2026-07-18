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Zagadkowy wątek w biografii Trumpa. Co znaleziono w papierach genialnego naukowca

Jakie sekrety kryje w sobie rodzinna historia Trumpów? Jak jedna z najbardziej znanych współczesnych rodzin znalazła się w USA? I co odnalazł stryj 45. i 47. prezydenta USA w skrytce Nikoli Tesli – po śmierci genialnego wynalazcy?

Publikacja: 18.07.2026 12:58

Zagadkowy wątek w biografii Trumpa. Co znaleziono w papierach genialnego naukowca

Foto: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

William Łepkowski

Donald Trump (ur. 14 czerwca 1946 r.) nie zdążył jeszcze przyjść na świat, gdy jego nazwisko pojawiło się w dziwny sposób na kartach amerykańskiej literatury pod koniec XIX stulecia! A wszystko to za sprawą nowojorskiego autora, Ingersolla Lockwooda, który w latach 1889–1893 wydał dwie książki dla dzieci o przygodach... niemieckiego chłopca Wilhelma Heinricha Sebastiana von Troompa, znanego jako „Baron Trump” – zamożnego i rozpieszczonego, żyjącego w... Trump Castle. W roku 1896 ukazała się także dystopijna powieść Lockwooda: „The Last President”. W XXI w. zostało to nagłośnione przez tropicieli teorii spiskowych dotyczących rodu Trumpów.

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