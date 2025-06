Lato w Pekinie

Zawsze marzyłem, żeby pojechać do Chin. Jednak ze względu na odległość i skomplikowane procedury wizowe nieustannie przekładałem podróż do Państwa Środka. Byłem przekonany, że kiedy już zdecyduję się na tak daleki wojaż to czekają mnie trudy jakich niemal doświadczył sam Marco Polo. Tymczasem podróż do Pekinu jest łatwa, relatywnie tania i wygodna, a wrażenia jakie oferuje chińska stolica nie mają sobie równych.

Tłoczne miasto pełne przyrody

Obywatele polscy wjeżdżający do Chin na okres do 30 dni w celach turystycznych nie potrzebują wiz. Mimo ogromnej odległości dzielącej Warszawę z chińską stolicą lot samolotem narodowego przewoźnika chińskiego trwa niecałe 9 godzin. Cena biletu samolotowego w klasie ekonomicznej jest niewygórowana i bez wątpienia konkurencyjna w stosunku do innych kierunków turystycznych.

Pekin wita przybyszów pięknym, największym w całej Azji, liczącym kilka terminali lotniskiem. Połączenie z miastem komunikacją publiczną jest wygodne i proste, choć warto skorzystać z taksówek, które są w tym mieście stosunkowo tanie. Polecam hotele w centrum miasta skąd łatwo dojechać do wszystkich atrakcji tej metropolii. Wszyscy mamy różne gusta i oczekiwania, ale myślę, że chińska stolica zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających podróżników. Dla mnie, dziennikarza i publicysty historycznego, Pekin to prawdziwe kulturowe eldorado, pełne zabytków, muzeów i wystaw. Dawna architektura cesarskiej stolicy niezwykle ciekawie miesza się z nowoczesną zabudową miejską. Pekin jest miastem 30 razy większym od Warszawy z przestrzenną zabudową wysokościową. 42 wieżowce, pełniące funkcje biurowe, mają ponad 150 metrów wysokości. Pekin posiada najdłuższą sieć metra na świecie. Myli się jednak ten kto uważa, że wśród mających łącznie blisko 700 km długości 22 linii kolei podziemnej można się łatwo pogubić. Pekińskie metro jest bardzo wygodną i intuicyjną siecią komunikacyjną. Na każdej stacji można kupić bezterminową kartę na wszystkie środki komunikacji miejskiej, którą w każdej chwili można doładować. Opłata jest pobierana jedynie za czas przejazdu. Przy wejściach na stacje metra bagaże podróżnych są prześwietlane jak na lotniskach. Niektórzy postrzegają te procedury jako jakąś formę policyjnej inwigilacji. Osobiście uważam jednak, że daje ona pełną gwarancję bezpieczeństwa dla pasażerów. Podobnie jak bramki oddzielające osoby stojące na platformie od torów. Ten drugi pomysł jest najlepszym sposobem zabezpieczenia podróżnych przed intencjonalnymi i nieintencjonalnymi wypadkami. Także komunikacja autobusowa w tym mieście jest sprawna i prosta.

Cesarskie pałace

Dla takich jak ja fascynatów historii Pekin jest miastem jak z bajki. To prawdziwe eldorado poszukiwaczy skarbów. W samym sercu miasta znajduje się Zakazane Miasto - największy na świecie kompleks pałaców, zbudowany przez cesarzy z dynastii Ming i Qing. 800 pałaców i pawilonów położnych na obszarze o długości blisko kilometra i szerokości 760 metrów, otoczony jest murem obronnym i fosą, która wygląda jak piękne jezioro.