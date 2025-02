Pierwsze konklawe. Od kiedy papieża wybierają kardynałowie?

Dlaczego Grzegorz X postanowił uściślić zasady wyboru biskupa Rzymu? Na tę decyzję zapewne wpłynęły okoliczności jego własnego wyboru. 29 listopada 1268 r. zmarł papież Klemens IV. Mijały miesiące bez nowego papieża. W końcu kardynałowie zjechali do latyńskiego miasta Viterbo, gdzie przez kolejne miesiące nie potrafili dojść do porozumienia ze względu na podsycany przez szpiegów króla Sycylii Karola I Andegaweńskiego konflikt kardynałów włoskich i francuskich.

Umęczeni nieustanną obecnością książąt Kościoła mieszkańcy Viterbo postanowili zmusić swoich gości do szybszego wyboru papieża. W tym celu zrobili coś, co wydawało się niemal świętokradztwem. Podstępem, ale także z pomocą gróźb zgromadzili purpuratów w jednym miejscu i zamknęli pod kluczem. Na groźby ekskomuniki odpowiadali: „My bez mszy przeżyjemy, wy bez jedzenia nie”. Metoda okazała się skuteczna. Zamknięcie w pomieszczeniu bez wygód i powolne ograniczanie jedzenia i wody zmusiło kardynałów do konsensusu i wyboru archidiakona belgijskiego miasta Liège Teobalda Viscontiego na biskupa Rzymu.

Zmiany w procedurach wyboru papieży

Nowy papież przyjął imię Grzegorza X. Zapamiętał tę „lekcję” z Viterbo i postanowił zmienić sposób wyboru swoich następców. Zwołując sobór generalny, wskazał na trzy palące problemy: unię z Grekami, przygotowanie kolejnej wyprawy krzyżowej, ale przede wszystkim reformę Kościoła. Po raz pierwszy w historii papież odwołał się do opinii wszystkich chrześcijan i poprosił ich o uwagi. Do dzisiaj zachowały się niektóre raporty, które mu wówczas przesłano. Wskazują one, że ustanowienie jednolitej procedury wyboru papieża było dla ówczesnych chrześcijan sprawą bardzo ważną.

Bulla „Ubi periculum” wprowadzała bardzo radykalne zmiany w procedurach elekcyjnych biskupów Rzymu. Od tej pory kardynałom rzymskim wolno było czekać nie dłużej dziesięć dni na kardynałów spoza Rzymu. W czasie wyborów elektorzy mieli przebywać zamknięci pod kluczem (łac. cum clave) w tym samym pomieszczeniu aż do dokonania wyboru, w warunkach „sprzyjających jednomyślności”. Wszelki kontakt ze światem zewnętrznym groził ekskomuniką i poważnymi karami materialnymi. „Ubi periculum” nakazywała pogarszać warunki kardynałów w miarę przedłużania się wyborów. To surowe prawo okazało się bardzo skuteczne. W 1276 r. kardynałowie wybrali następcę Grzegorza X, papieża Innocentego V, zaledwie w jeden dzień.