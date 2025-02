Wojny Putina: Krym, 2014 rok.

Czytaj więcej Historia świata 30 lat po rozpadzie ZSRR Niegdyś razem podziwiali lot Gagarina w kosmos, dzisiaj żyją w zupełnie odmiennych światach i mówią różnymi językami. Jedni zbudowali demokrację i są już częścią świata zachodniego, inni wylądowali w dyktaturze pod rządami władców, którym za życia muszą stawiać pomniki.

Siły rosyjskie po cichu postawiono w stan gotowości bojowej tydzień przed rozpoczęciem operacji. Kilka pododdziałów zostało przewiezionych ze swoich baz na bezpieczne lotniska i do składów wojskowych. Siły specjalne w całej Rosji zostały uruchomione pod pozorem inspekcji nadzwyczajnych. Wiele z nich przetransportowano samolotami do rosyjskiej bazy powietrznej w Anapie i bazy marynarki wojennej w Noworosyjsku – obydwie nad Morzem Czarnym blisko Krymu. W nocy z 22 na 23 lutego funkcjonariusze specnazu z 45 Samodzielnego Pułku zostali zmobilizowani i przewiezieni do bazy w Kubince koło Moskwy. Z kolei Służba Wywiadu Wojskowego (w 2010 roku przemianowana na GU) i FSB dogadywały się z sympatykami Rosji na Krymie, w tym zorganizowanymi grupami przestępczymi, oraz ochotnikami z innych części Rosji, którzy po rozpoczęciu operacji mieli wystąpić jako „lokalne grupy samoobrony”.

Już 23 lutego protesty przeciwko nowym władzom w Kijowie gromadziły dziesiątki tysięcy ludzi. Większość z nich była autentycznie rozwścieczona tym, co postrzegała jako zamach stanu, i naprawdę oglądała się na Moskwę w poszukiwaniu jakiegoś wsparcia. Skandowano: „Putin naszym prezydentem”. Decyzja nowych władz o unieważnieniu ustawy ustanawiającej rosyjski językiem urzędowym w takich regionach jak Krym wydała się im szczególnie niepokojącą zapowiedzią. Niemniej istnieją dowody także na obecność rosyjskich agentów, którzy podburzali tłum, namawiając do tworzenia „cywilnych oddziałów samoobrony”. Już następnego dnia zaczęli też napływać z Rosji outsiderzy – Kozacy, motocykliści z gangu Nocnych Wilków, weterani wojny afgańskiej i inni – żeby wesprzeć ruch antykijowski swoimi gardłami i pięściami. Po części był to proces spontaniczny i wynikał z naturalnej potrzeby, Moskwa jednak wyraźnie zachęcała tych ludzi, czasem nawet organizując dla nich transport na Krym.

Rosyjscy żołnierze bez insygniów, tzw. zielone ludziki Putina, patrolują teren wokół ukraińskiej jednostki wojskowej w Perewalnoje pod Symferopolem, 20 marca 2014 r. Kijów nigdy nie uznał aneksji Krymu przez Rosję Foto: Elizabeth Arrott / VOA / wikimedia commons

Tymczasem piechota morska Floty Czarnomorskiej zajmowała już pozycje w Sewastopolu i na lotnisku w Symferopolu pod pretekstem ochrony rosyjskich obiektów. Wyglądało to podejrzanie proroczo, jako że 26 lutego w stolicy półwyspu, Symferopolu, doszło do gwałtownych starć między demonstrantami wspierającymi przyłączenie Krymu do Rosji a ich oponentami wywodzącymi się głównie z mniejszości Tatarów krymskich. Część zwolenników Moskwy zidentyfikowano później jako członków grup Salem i Baszmaki, najpotężniejszych na Krymie gangów przestępczych, którzy w normalnych warunkach nie wzięliby udziału w demonstracjach, lecz zostali najprawdopodobniej zwerbowani przez FSB. Zapanowało przekonanie, że lada moment wszystko pogrąży się w chaosie, i tego samego dnia Putin nakazał nadzwyczajne inspekcje w Zachodnim oraz Centralnym Okręgu Wojskowym. Jak miało się okazać, były one najważniejszą zasłoną dymną podczas przygotowań do przejęcia półwyspu.