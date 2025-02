Rewolucja technologiczna w Helladzie

Zapoznając się z mitami greckimi, nie sposób czasem oprzeć się wrażeniu, że są one odległymi wspomnieniami po jakiejś bardziej zaawansowanej cywilizacji. Takie wrażenie robi choćby opowieść o Talosie, olbrzymim człowieku z brązu, który okrążał Kretę trzykrotnie w ciągu doby i niszczył podejrzane okręty, paląc je swoim „ognistym oddechem” i ciskając w nie głazami. Talos był napędzany przez substancję nazywaną „krwią nieśmiertelnych”, która płynęła przez jego ciało jedną żyłą, zamkniętą od zewnątrz metalową nakrętką. Ów mechaniczny strażnik był tworem Hefajstosa, boga kowalstwa, który według „Iliady” zbudował również złote mechaniczne służki potrafiące mówić. Robotyką parali się jednak nie tylko bogowie. Mieszkający na Krecie mityczny inżynier Dedal zbudował dwa żeńskie „automatony”, które nazwał: Afrodyta i Ariadne. Czy opowieści o tych mechanicznych tworach były tylko przejawem bujnej wyobraźni starożytnych Greków? Niekoniecznie. Wszak na co dzień mogli oni się stykać z ówczesnymi automatami. Zazwyczaj były to zmyślnie zaprojektowane zabawki, np. napędzane hydraulicznie figurki ptaszków, które kręciły swoimi główkami, „piły” wodę i śpiewały. Starożytni Grecy tworzyli też jednak humanoidalne roboty. Wiemy to choćby z pracy „Pneumatica” Filona z Bizancjum. Ów autor, z III stulecia przed Chrystusem, opisał działanie mechanicznej kelnerki podającej wino zmieszane z wodą. Ta służka była robotem wielkości kobiety, napędzanym hydraulicznie. Na początku XXI w. odtworzył ją grecki inżynier Kostas Kotsanas na otwarcie swojego Muzeum Starożytnych Greckich Technologii w Atenach.

Mistrzowie mechaniki

Starożytni Grecy stworzyli również pierwszy automat do sprzedaży. Był nim dyspenser do wody, który montowano w świątyniach. Owa maszyna miała kształt dzbana z kranikiem. Gdy wrzucano do niej monetę pięciodrachmową, uruchamiany był mechanizm czasowo odblokowujący zawór i odmierzający odpowiednią ilość wody. Tego typu maszyna została opisana w I w. n.e. przez Herona z Aleksandrii, ale wiadomo, że miała ona swój pierwowzór 300 lat wcześniej – dozujący wodę po naciśnięciu przycisku. Filon z Bizancjum stworzył natomiast mechanizm pozwalający na automatyczne uzupełnianie ilości płynu w kielichu. Innym jego wynalazkiem był dzban z oddzielnymi wewnętrznymi naczyniami. Mechanizm oparty na wykorzystaniu próżni pozwalał lać te płyny do kielichów bez ich mieszania. Heron z Aleksandrii stworzył natomiast pierwszy w historii alarm do drzwi – mechanizm hydrauliczny, który po otwarciu drzwi tłoczył powietrze do alarmowej trąby.

Grecy byli nie tylko mistrzami w budowaniu mechanizmów hydraulicznych. Położyli także podwaliny pod rozwój innych rodzajów mechaniki. Zegar wodny Ktesibiosa, skonstruowany w III w. p.n.e., był pierwszym znanym w historii przykładem wykorzystania przekładni, kół zębatych i przenośników ślimakowych. Pompa Ktesibiosa to natomiast pierwszy znany przykład wykorzystania cylindrów w mechanizmie. Starożytni Grecy znali również pasy transmisyjne, śruby, świdry i różnego rodzaju dźwigi. Budowali też proste tokarki i maszyny do robienia gwintów w otworach. Pantograf Herona z Aleksandrii był natomiast pierwszym w historii urządzeniem do kopiowania rysunków.

Za arcydzieło starożytnej greckiej mechaniki uchodzi artefakt wyłowiony w roku 1900 w pobliżu wyspy Antikythera. Datowany jest on na ok. 120 rok przed Chrystusem i powstał prawdopodobnie na Rodos lub w Azji Mniejszej. Był najprawdopodobniej mechanizmem do obliczania dat różnych zdarzeń astronomicznych. Z przodu miał okrągłą tarczę, podzieloną na 365 dni, z możliwością dodania jednego dodatkowego dnia raz na cztery lata. Z tyłu widniały na niej spiralne skale cyklów czasowych: metoniczna, z Saros, kaliptyczna, Ekseligmosa oraz igrzysk olimpijskich. Gdy operator mechanizmu nastawiał jego wskazówkę na odpowiednie zjawisko astronomiczne lub moment rozpoczęcia olimpiady, otrzymywał odpowiednią datę tych wydarzeń. Po nastawieniu wskazówki na określoną datę dostawał zaś informację o zachodzących wówczas zjawiskach astronomicznych. Odnaleziony mechanizm z Antikythery został uznany za „starożytny komputer”. Niestety, jest on jedynym zachowanym tego typu urządzeniem, ale można założyć, że tworzono wówczas podobne maszyny. Zwłaszcza że starożytni Grecy znali podstawy programowania urządzeń, które wykorzystywali, m.in. tworząc mechaniczne „teatry”. Arystoteles opisywał je jako „cudowne automaty”, które wzbudzały zdumienie i podziw u publiczności.