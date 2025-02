„Rządy Scholza? Największa katastrofa RFN po 1949 r.”

Jaki jest do niego stosunek wśród współczesnych Niemców?

Są przerażeni – nie można tu przecież mówić o jakimś zauroczeniu piękną prozą Borowskiego. Są po prostu przerażeni. Nie są w stanie pojąć, że człowiek był zdolny do takich zbrodni, że to ich ludzie zrobili – dziadkowie, pradziadkowie. To jest dziś dla Niemców nie do pojęcia. Nie gra roli, czy ktoś jest znawcą literatury, czy nie. Wystarczy, że poczyta. Borowski, jak już go studiują, to ich fascynuje.

A czy wojna i doświadczenie obozów z polskiej perspektywy mają dla nich znaczenie?

Nie za bardzo. Ale nie tylko dla Niemców – na całym Zachodzie wiedza na temat okupacji niemieckiej w Polsce, jak i całej historii obozowej z perspektywy polskiej, jest po prostu skromna. Dopiero jak pojadą do Łodzi i zobaczą cmentarz żydowski, tereny byłego getta, obóz w Chełmnie, no i potem Auschwitz – jak w ogóle pojadą do Polski i zobaczą te wszystkie rany i świadectwa, budzą się i zaczynają pojmować. Z jednej strony. Z drugiej, trzeba też po prostu powiedzieć, że Niemcy na okrągło zajmują się swoją winą. Tylko teraz rzeczywiście się coś zmieniło, nie koncentrują się już tylko na ZSRR – pojmują, że zło było jeszcze większe, że mordowali też okrutnie w Polsce. Cierpienia Rosji (Ukraina w niej schowana) podczas II wojny światowej, jak i Holokaust dominowały w ich optyce – dopiero dziś widzą, że w głównej mierze zorganizowali Holokaust na terenach okupowanej Polski, gdzie w dodatku organizowali drugie wyniszczenie i mordowanie, czyli zniszczenie polskiej nacji. Napaść Rosji na Ukrainę w 2022 r. zmieniła optykę historyczną Niemców – co jest oczywiście w pewien sposób też tragiczne.

Czy temat II wojny światowej jest w ogóle ważny?

Niesamowicie. Ja już tego nie mogę oglądać, mieszkam tu już 40 lat, od rana do wieczora na ZDF-ie Info, drugim publicznym kanale, pokazują wojnę prowadzoną przez Hitlera przeciwko całemu światu. Sęk w tym, że stereotyp Polaka antysemity mocno siedzi w amerykańskim i zachodnioeuropejskim myśleniu. Widać to właśnie we wszelkiego rodzaju filmach dokumentalnych i dokufikcjach, np.: „AK nie pomoże nam, jeżeli podejmiemy decyzję bombardowania Auschwitzu – z wiadomych przyczyn, Polacy nie lubią Żydów” – takie zdanie padło ostatnio w pewnej dokufikcji międzynarodowej produkcji. Widziałem to na ARTE dosłownie dwa dni temu.