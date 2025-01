Czy to grób Sulejmana Wspaniałego?

Sułtan Sulejman, syn Selima Okrutnego, jest uznawany zarówno przez historyków tureckich, jak i zachodnich, za największego monarchę w historii Imperium Otomańskiego. Poddani nadali mu arabski przydomek Kanuni, ponieważ był nie tylko znakomitym wodzem, ale przede wszystkim wielkim prawodawcą, który dokonał reformy administracji publicznej, finansów i restrukturyzacji armii. Sulejman był także utalentowanym poetą (pisał wiersze pod pseudonimem Muhibbi) oraz mecenasem sztuki. Z tego powodu nosi także inny przydomek – Wspaniały. Wielbiony przez Turków był jednocześnie najbardziej znienawidzoną osobą w XVI-wiecznej Europie. Jego imię budziło trwogę zarówno na dworach królewskich, w pałacach biskupich, klasztorach, jak i w skromnych chłopskich chatach.

Meczet zamiast nagrobka

W 1521 r., zaledwie rok po wstąpieniu na tron, zdobył Belgrad, a w 1526 r. pokonał armię węgierską pod dowództwem Ludwika II Jagiellończyka. Nie wiemy jak zokończyiłyby się jego podboje i jak daleko dotarłby na zachód i północ Europy. Ku wielkiej rozpaczy Turków i radości chrześcijan zmarł nagle w 1566 r. podczas oblężenia miasta i twierdzy w węgierskim Szigetvárze. Dzisiaj to senne miasto położone w południowej części Zadunaja zamieszkuje zaledwie nieco ponad 10 tys. mieszkańców. Dowództwo tureckiej armii postanowiło nie powiadamiać żołnierzy o śmierci ich wodza w obawie przed masowymi dezercjami. Przez 48 dni, aż do wstąpienia na tron syna Sulejmana, Selima II, nikt nie wiedział, że sułtan nie żyje. Kroniki informują, że ciało sułtana i jego zabalsamowane narządy wysłano do Stambułu, gdzie miały być złożone u boku Roksolany, zwanej Hürrem, słowiańskiej ukochanej władcy.

Historycy węgierscy z uniwersytetu w Pécs są jednak przekonani, że ciało sułtana złożono do grobu w miejscu, gdzie stał jego namiot podczas oblężenia Szigetvára. Po zdobyciu twierdzy Turcy wybudowali tam okazały meczet, w którym złożono najpierw serce, a potem wnętrzności władcy. Naukowcy podkreślają, że dzisiejsza nazwa miejscowości Turbek pochodzi od tureckiego słowa „turbeh” (grób). Nowe prace wykopaliskowe, które rozpoczęły się tam w połowie kwietnia 2023 roku już wskazują , że jest to miejsce pochówku największego sułtana w dziejach Imperium Osmańskiego.

Grób nie jest istotny

Koran nakazuje by ciało zmarłego zostało pochowane w ciągu doby po zgonie. Zmarłego chowa się jedynie owiniętego w całun i kładzie tak, aby jego twarz była skierowana w kierunku Mekki. Najstarsza tradycja muzułmańska nakazuje, żeby nagrobek był skromny. Muzułmanie, a szczególnie sunnici, podobnie jak Żydzi, nie odwiedzają cmentarzy, pozostając w przekonaniu, że dusza zmarłego jest w rajskich ogrodach Allaha, a ciało nie ma już żadnego znaczenia. Na nagrobkach nie składa się zatem kwiatów, zniczy czy dekoracji.