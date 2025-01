Londyn, wojenna stolica rozrywek

Czasem brytyjskie dziewczyny miały szansę na spotkanie prawdziwego hollywoodzkiego gwiazdora, takiego jak kapitan Clark Gable. „Gdziekolwiek poszliśmy, naprzykrzały się nam kobiety, ale Gable podchodził do tego na spokojnie, starał się zachowywać bardziej jak lotnik na przepustce niż hollywoodzki gwiazdor. Było to jednak niemożliwe. Gdy wchodziliśmy do klubu, kapelmistrz na widok Gable’a rozpoczynał wykonanie »Wild Blue Yonder«, a piękne dziewczyny – Angielki, Francuzki, Belgijki – tłoczyły się przy naszym stoliku. Wspaniale było po prostu podążać krok w krok za Gable’em i zbierać to, co zostało” – wspominał amerykański lotnik Robert Morgan. Jack Mahin, inny przyjaciel Gable’a z lat wojny, wspominał, że gwiazdor lubił piękne kobiety, ale często wybierał te nieco brzydsze. „Wydawało się, że zakłada, iż będzie miał mniej zachodu z tymi brzydszymi” – opowiadał Mahin.

W okresie po bitwie o Anglię dużą popularnością wśród Brytyjek cieszyli się Polacy. „Płeć przeciwna nie może oprzeć się całowaniu w rękę przez Polaków!” – pisał w swoim dzienniku major Ronald Kellet, pierwszy dowódca Dywizjonu 303. „Martwi nas, że żadna nie chce na nas spojrzeć. Dlaczego? Dlatego, że na naszym lotnisku rozplenili się polscy piloci i rekwirują wszystko, co ładne i skromne” – to natomiast fragment listu grupy brytyjskich lotników do gazety „Daily Sketch”. Dochodziło więc do tego, że niektórzy piloci RAF-u zaczęli udawać Polaków. Przypinali sobie do munduru naszywkę „Poland”, mówili z udawanym wschodnioeuropejskim akcentem i przesadnie całowali dziewczyny w ręce.

Na Wyspy Brytyjskie podczas wojny trafili też czarnoskórzy żołnierze z USA. Przed 1939 r. w Wielkiej Brytanii mieszkało mniej niż 8 tys. przedstawicieli tej rasy. Anglia była „przytłaczająco biała”, a jej rząd krzywo patrzył na to, że Amerykanie sprowadzają murzyńskich mechaników, budowlańców i kierowców do swoich baz. Zwykli Brytyjczycy przyjmowali jednak ciepło czarnych Amerykanów. Traktowali ich jako ciekawych egzotycznych przybyszów. Chętnie spotykali się z nimi w pubach i uwielbiali ich muzykę. Chór złożony z dwustu czarnoskórych amerykańskich mechaników dał nawet koncert w londyńskiej Royal Albert Hall.

Relaks w wojenych czasach: tańce i dobra zabawa w Rainbow Corner, klubie dla żołnierzy na Piccadilly Circus. Londyn, 27 stycznia 1944 r. Foto: Kurt Hutton

W armii USA obowiązywała wówczas segregacja rasowa. Mocno dbano o to, by biali i czarni żołnierze nie przebywali w tych samych miejscach na przepustkach. Część lokali rozrywkowych była więc dostępna jedynie dla żołnierzy jednej rasy. Dochodziło jednak do bójek na tle rasowym, które w kilku przypadkach przekształciły się w zamieszki. Często białym amerykańskim żołnierzom nie podobało się to, że ich czarni współobywatele spotykają się z Brytyjkami.