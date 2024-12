Brytyjskie Roswell

Obiekt „nie z tego świata”

Wydarzenie w Roswell i Woodbridge różnią się pod jednym względem: w Anglii nikt nie kwestionował oświadczeń świadków. Inaczej było w Roswell. Chociaż 8 lipca 1947 roku pułkownik William Blanchard, komandor grupy 509. USAAF, podał do publicznej wiadomości oświadczenie, że na terenie jednej z farm niedaleko Roswell odnaleziono wrak „latającego dysku”, to jeszcze wieczorem tego samego dnia, jego przełożony – dowódca 8. Armii Lotniczej ASAAF, generał brygady Roger Ramey – ogłosił, że Blanchard się myli, ponieważ odnaleziony obiekt jest jedynie pozostałością po balonie typu „Rawin”. To dementi wywołało falę trwających do dzisiaj podejrzeń, że Siły Powietrzne USA ukrywają wrak statku kosmicznego, a może nawet jego „załogę”.

W przypadku podobnego incydentu w angielskim Rendlesham Forest nie było już takiego dementi.

Personel USAF, w tym zastępca dowódcy bazy podpułkownik Charles I. Halt, twierdził, że widział obiekty, które określił jako niezidentyfikowane obiekty latające.

We wczesnych godzinach 26 grudnia 1980 roku wartownicy patrolujący teren przy wschodniej bramie bazy RAF Woodbridge zobaczyli obiekty świetlne spadające do pobliskiego lasu Rendlesham Forest. Byli przekonani, że to spadający (prawdopodobnie w wyniku zestrzelenia) samolot. Amerykański zastępca dowódcy bazy podpułkownik Charles Halt,(baza była wynajmowana od RAF przez USAAF) oświadczył w oficjalnym raporcie, że wraz ze swoimi żołnierzami odnalazł obiekt w lesie. Opisał go jako świecący przedmiot o metalicznym wyglądzie z kolorowymi światłami, który poruszał się między drzewami. Co ciekawe Halt twierdził, że słyszał jak „zwierzęta na pobliskiej farmie wpadły w szał”. Ponieważ teren lasu nie podlegał pod jurysdykcję armii, wezwano lokalną policję. Jednak w jej raporcie możemy przeczytać, że o godzinie 4.00, kiedy patrol przyjechał na miejsce zdarzenia „widać było jedynie światło odległej o kilka mil latarni morskiej Orfordness. Podpułkownik Halt i jego żołnierze wyśmiali ten raport. Nigdy nie zmienili zdania, twierdząc, że to co widzieli było zjawiskiem „nie z tego świata”.