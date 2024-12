Kto przygarnie Syrię po upadku Baszara Asada?

Kim jest Baszar Asad? Autokrata, który chciał być tylko okulistą

Istotnym elementem tej religii jest brak zakazów obyczajowych, więc do 2011 roku Syria była krajem dość silnie zlaicyzowanym. Gdy w 1971 r. władzę w Syrii przejął prezydent Hafez Asad, wszystkie stanowiska kierownicze w państwie znalazły się w rękach alawitów. W 2011 r. zachodnie media ukazywały powstanie syryjskie, jako walkę o wolność słowa i demokrację. Rzeczywiście, początkowo była to walka z niezwykle brutalną dyktaturą, ale szybko zamieniła się w równie brutalną próbę odzyskania władzy przez sunnicką większość. Syryjska ulica nie wystąpiła przeciw Baszarowi ze względu na styl jego władzy. W porównaniu z innymi arabskimi dyktatorami młody syryjski prezydent jawił się z początku jako człowiek niezwykle zdyscyplinowany, uczciwy i skromny. Cztery lata, które po ukończeniu studiów medycznych spędził w szkole oficerskiej, utrwaliły w nim zamiłowanie do bezpretensjonalnego i umiarkowanego stylu życia. W 1992 r. Baszar uzyskał zgodę ojca na wyjazd do Londynu, gdzie pracował jako zwykły okulista na 24-godzinnym oddziale oftalmologii w Western Eye Hospital. W 1994 r. w wypadku samochodowym zginął jego starszy brat płk Basil Asad. To on był wyznaczony na przyszłego prezydenta Syrii. Baszar nie był przygotowany do nowej roli. Błyskawicznie stał się zakładnikiem klanu wojskowych i marionetką, legitymizującą zamknięty układ państwa policyjnego.

Alawici nie obchodzą większości muzułmańskich świąt. Jednocześnie bardzo uroczyście celebrując chrześcijańskie święta Bożego Narodzenia, zwane Laila al-Milad i Wielkanocy. Kobiety alawickie nie tylko nie zasłaniają twarzy, ale noszą się bardzo kolorowo i elegancko na wzór zachodni.

Osobowość Baszara Asada najlepiej określa komentarz Davida Lesha, doradcy prezydenta George’a W Busha do spraw Bliskiego Wschodu, który w 2009 r. stwierdził w wywiadzie dla telewizji francuskiej: „Gdyby dziś w Syrii odbyły się wolne wybory, prawdopodobnie bez najmniejszego problemu wygrałby je Baszar Asad. Nie dostałby co prawda 97 proc. głosów, jak w fikcyjnych wyborach 2007 r., jednak zyskałby solidny elektorat, ponieważ mimo chaosu panującego na Bliskim Wschodzie umiał utrzymać w kraju stabilność”. Ten pozytywny wizerunek młodego przywódcy runął wraz z wybuchem powstania 15 marca 2011 r. Nawet mianowanie nowego premiera Adila Safara, który zastąpił znienawidzonego premiera Al-Utriego, oraz zniesienie trwającego od 40 lat stanu wyjątkowego, nie uratowało popularności prezydenta, który powoli przeobraził się w krwawego autokratę. Do końca 2012 r. powstanie zamieniło się w regularną, trwającą do dzisiaj wojnę domową. Do 2015 r. Baszar Asad utracił władzę nad 80 proc. terytorium państwa, którym rządził jego ojciec.

Dlaczego w 2011 roku Barack Obama nie poparł rebeliantów?

Syria pod rządami Asadów była państwem pełnym sprzeczności. Z jednej strony społeczeństwo syryjskie było w tym okresie najbardziej laickie, nowoczesne i zachodnie jeśli chodzi o obyczajowość w całym świecie arabskim. Z drugiej strony polityka zagraniczna Syrii była programowo wroga wobec Izraela, zdystansowana wobec innych krajów arabskich, niechętna w stosunku do Europy i USA oraz coraz bardziej otwierająca się na kontakty z Iranem.