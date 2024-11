Jak zwężano bramę do Stanów Zjednoczonych

Odpowiednią ewidencję obywateli różnych narodowości przeprowadzono z dużymi trudnościami technicznymi, ale cel osiągnięto. Najwięcej obywateli USA przyznawało się (nie zawsze prawdziwie...) do pochodzenia z Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemiec. Odpowiednie liczby dopuszczalnych nowych imigrantów z tych krajów ustalono więc po stosownych obliczeniach na: 65 721, 17 830 i 25 957 rocznie. Zabawne są te liczby podające limity z dokładnością do pojedynczych osób, ale w praktyce były one egzekwowane z pełną stanowczością.

Polakom w wyniku opisanych zasad przyznano limit 6524 nowych imigrantów. To było o wiele za mało w stosunku do potrzeb, ale i tak było to więcej niż limit roczny przyznany Rumunii (295 osób) czy Bułgarii (100 osób rocznie). Warto dla porównania dodać, że Wolne Miasto Gdańsk, powołane jak wiadomo przez traktat wersalski dla osłabienia polskiego dostępu do morza, także dostało limit 100 imigrantów.

Twardych limitów nie dało się utrzymać, gdy do Ameryki zaczęli napływać imigranci ze zrujnowanej wojną i dodatkowo ogarniętej przymusową komunizacją Europy. Amerykanie nie anulowali ustawy Johnsona–Reeda (którą nadal uważali za długofalowo niezbędną), ale w latach 1948, 1950 i 1952 wydali na doraźne potrzeby specjalne ustawy łagodzące (przejściowo) ograniczenia – zwłaszcza w odniesieniu do „dipsów” (displaced persons), czyli osób z takich lub innych powodów pozbawionych domów rodzinnych. W 1948 r. wprowadzono także kategorię uchodźców politycznych, którym udzielano azylu. Chętnych było tak wielu, że zaczęto zastanawiać się nad ustaleniem także i w tej kategorii jakichś limitów, ale na szczęście do tego nie doszło.

W 1963 r. otwarta została nowa furtka. Obejmujący władzę po zamordowanym prezydencie Kennedym Lyndon Johnson wprowadził zasadę łączenia rodzin. Wielu przebywających już w Stanach imigrantów pozostawiło w krajach, z których się wywodzili, swoje rodziny. Jonson wprowadził zasadę, że członków rodziny można ściągać do USA bez względu na wszystkie limity. Roczna liczba imigrantów momentalnie wzrosła z około 200 tys. rocznie do ponad miliona.

Ameryka dla Amerykanów

Ograniczenia, które wyżej opisałem (wraz z odstępstwami od nich), początkowo nie dotyczyły obywateli Meksyku i wszystkich państw Ameryki Środkowej. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, gdzie z inicjatywy prezydenta USA zbudowano wielokilometrowy płot na granicy z Meksykiem, żeby ograniczyć nadmierny napływ Latynosów, fakt, że omówiona wyżej ustawa Johnsona–Reeda w żaden sposób nie limitowała liczby imigrantów z tego kierunku, był wręcz kuriozalny. Wprost przeciwnie: hasło „Ameryka dla Amerykanów” traktowało wszystkich mieszkańców obu amerykańskich kontynentów jako mile widzianych imigrantów, a powołana do życia Straż Graniczna miała jedynie sprawdzać, czy z terenu Meksyku nie usiłują się dostać do USA mieszkańcy Europy Wschodniej i Południowej. A dochodziło do takich prób, bo dotarcie z Europy do Meksyku nie było specjalnie trudne.