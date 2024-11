„Gorączka złota” w średniowiecznej Europie

Po jego śmierci na tronie zasiadł Ludwik Węgierski (panował w latach 1342–1382), który był również królem Polski (panował w latach 1370–1382).

Urodził się 5 marca 1326 r. w Wyszehradzie jako syn Karola Roberta i Elżbiety Łokietkówny, córki Władysława Łokietka. Ludwik Węgierski podczas swojego panowania dążył do umocnienia władzy królewskiej i rozszerzenia wpływów Węgier.

Jego rządy były okresem rozkwitu gospodarczego i kulturalnego. Był znany z licznych wypraw wojennych, w tym prób opanowania Neapolu. Podbił Dalmację, walczył na Bałkanach, pomógł Kazimierzowi Wielkiemu zająć Ruś Czerwoną.

W Polsce Ludwik objął tron po śmierci swojego wuja Kazimierza Wielkiego na mocy wcześniejszych układów dynastycznych, lecz jego panowanie było stosunkowo krótkie. Gdy zmarł, tron objęła jego córka Jadwiga Andegaweńska. Wojny i luksusowe życie to drogie zajęcia. To wszystko musiało kosztować krocie. Ale przecież złoto odkryte na Węgrzech było tuż pod ręką. Wystarczyło po nie sięgnąć i wydobyć z płytkich, łatwo dostępnych złóż.

Złote miasta

Już w 1325 r. powstała pierwsza kopalnia w Aranyosbánya na obszarze dzisiejszej Rumunii. Górnicy otrzymali wyłączony spod jurysdykcji sadów innych niż królewskie teren, by zbudować miasto. Wkrótce powstały podobne ośrodki wydobywcze Nagybánya w dzisiejszej Rumunii czy Szomolnokbánya na obecnej Słowacji. Górnicy kopali, rzemieślnicy przerabiali rudę, a urzędnik dworski kontrolował wydobycie i jego jakość oraz należyte odprowadzanie danin w wysokości jednej ósmej dochodu. Odnosząc to do dzisiejszych podatków, trzeba przyznać, że król nie był chciwy.

Najważniejsza kopalnia złota została zlokalizowana w Körmöcbánya. To dzisiejsza Kremnica na Słowacji, a w średniowieczu jedno z najważniejszych miast przemysłowych Europy. Wydobycie złota w tym mieście rozpoczęto już w X lub XI w., jednak prawdziwy początek jego rozwoju to 17 listopada 1328 r., kiedy Kremnica otrzymała od króla węgierskiego Karola Roberta prawa górnicze i mennicze. Rozwój zawdzięczała głównie mennicy królewskiej, w której od 1329 r. bito srebrne węgierskie grosze, złote floreny – znane jako kremnickie dukaty – oraz małe srebrne denary. Kremnickie dukaty, których rocznie produkowano do 25 tys. sztuk, aż do końca XVI w. należały do najbardziej poszukiwanych środków płatniczych w Europie.