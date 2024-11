Jacqueline Kennedy – ikona Stanów Zjednoczonych

Jacqueline i John F. Kennedy. Małżeństwo skrojone na miarę

Dla przeciętnego mieszkańca Nowego Jorku tytuł ten był bez znaczenia, ale dla elit posiadał swoją snobistyczną magię. Od lat 70. i 80. XIX w. sezon towarzyski w Nowym Jorku dzielił się na dwa: zimowy i letni. Sezon zimowy trwał od połowy listopada aż do początku Wielkiego Postu. Kto chciał się liczyć w kręgach towarzyskich, musiał w tym czasie bywać w Akademii Muzycznej na przedstawieniach operowych. To właśnie tutaj, w tym wielkim starym teatrze, gdzie elita knickerbockerów (nowojorczyków z Manhattanu) zazdrośnie strzegła swoich loży, była przekazywana z pokolenia na pokolenie tradycja wskazywania na osobę, która swoimi manierami i wdziękiem wzbudza największe zainteresowanie wyższych sfer. Po 1883 r. śmietanka towarzyska porzuciła starą nowojorską Akademię Muzyczną na rzecz modniejszej i nowocześniejszej Metropolitan Opera House, do której uczęszczanie zwłaszcza w wieczór premiery oraz w wieczory piątkowe było wręcz obowiązkowe. Podobnie jak w innych amerykańskich dużych miastach, opera stała się miejscem, które warto było odwiedzać, by być widzianym i dobrze ocenianym. Toteż przez cały wieczór lornetki 400 osób na dolnej części widowni były skierowane nie tylko na scenę, ale przede wszystkim na loże, w których swoje specjalnie przygotowane na te okazje kreacje prezentowały najwytworniejsze damy.

Chociaż pod koniec lat 40. XX w. i po trudach II wojny światowej zwyczaj ten zdawał się przeciętnemu Amerykaninowi anachronizmem, to „arystokracja” Wschodniego Wybrzeża nadal niezmiennie go kultywowała. I to prawdopodobnie właśnie w Metropolitan Opera House piękną Jacqueline ujrzał po raz pierwszy świeżo wybrany do Izby Reprezentantów kongresmen John F. Kennedy.

Na stałe para ta zaczęła się spotykać dopiero w 1952 r., kiedy Jacqueline – dzięki protekcji swojego ojczyma – została fotoreporterką i dziennikarką gazety „Washington Times Herald”. JFK był 12 lat od niej starszy. Kiedy postanowili wziąć ślub, ona miała 23 lata, a on był już 35-letnim weteranem wojennym z bardzo licznymi, poważnymi problemami zdrowotnymi.

Rodzina Jacqueline przyjęła jej wybór z wielkim zadowoleniem. Ale ostatnie zdanie należało do ojca Johna, wpływowego patriarchy rodu Kennedych. Joseph Kennedy uważnie przyjrzał się narzeczonej syna i podobno szepnął żonie, że idealnie nadaje się na żonę wielkiego polityka. To świadczyło, czego oczekuje po swoim synu. Dziesięć lat później gorzko żałował, że namówił Johna do ubiegania się o urząd prezydenta: 22 listopada 1963 r., zaledwie dwa miesiące po obchodach dziesiątej rocznicy ślubu, kula wystrzelona przez Lee Harveya Oswalda zakończyła związek Johna i Jacqueline.

Trudne życie po zamachu w Dallas

„Jackie” w Dallas straciła nie tylko swojego ukochanego męża, ale też sens życia. Rola pierwszej damy była zwieńczeniem tego wszystkiego, do czego od dziecka przygotowywali ją rodzice. Teraz, po śmierci Johna, musiała sobie poradzić ze straszliwą traumą i... z trudną perspektywą finansową. Wielu Amerykanów miało do niej żal, że nie potrafiła pozostać jedynie ikoniczną wdową po zamordowanym prezydencie. Wielu oskarżało ją o małostkowość, że na partnera życiowego wybrała uwikłanego w podejrzane interesy, za to bajecznie bogatego greckiego armatora Aristotelisa Onasisa. Także jego rodzina postrzegała ją jako drapieżnika, który – wykorzystując słabość starego człowieka do sławnych ludzi – postanawia wydrzeć jego bajeczną fortunę prawowitym spadkobiercom. Ale przecież nie istniała specjalna pensja dla pierwszej damy.