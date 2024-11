Stany Zjednoczone według Olivera Stone’a

W 1966 r. do Garrisona dotarły informacje rozpowszechniane przez miejscowego prywatnego detektywa Jacka Martina. Martin twierdził mianowicie, że jego były przełożony, szef agencji detektywistycznej Guy Banister widywany był w towarzystwie człowieka nazwiskiem David Ferrie, a ten z kolei był dobrym znajomym Lee Harveya Oswalda. Tak rozpoczęło się najważniejsze śledztwo w karierze prokuratora Garrisona, które doprowadziło, co warte podkreślenia, do jedynego procesu sądowego związanego z zamachem na prezydenta Kennedy’ego.

Podejrzeń Jima Garrisona nie wzbudziła jedynie niezbyt spójna opowieść przypadkowej osoby. Liczący 888 stron raport, który 24 września 1964 r., po dziesięciomiesięcznym dochodzeniu, przedstawiła komisja Warrena, nikogo nie usatysfakcjonował. Prawdziwi lub samozwańczy eksperci wskazywali na liczne nieścisłości, prasa brukowa od dawna publikowała coraz bardziej sensacyjne teorie i chętnie płaciła za „nieznane relacje świadków”, a ustalenia komisji kwestionowali nawet politycy najwyższego szczebla. Podważać je miał m.in. senator Russell B. Long, który podzielił się przemyśleniami z Garrisonem (według innej wersji był to Hale Boggs, najmłodszy członek komisji Warrena, co stawiałoby raport w nowym świetle).

Śledztwo mające na celu udowodnić istnienie spisku z udziałem kilku mieszkańców Nowego Orleanu rozrastało się z biegiem czasu o nowe wątki, takie jak ruchy kubańskich kontrrewolucjonistów, inwazja w Zatoce Świn i specjalne operacje CIA (Ferrie jako pilot miał wykonywać dla agencji tajne zadania), zaangażowanie FBI (Banister pracował w FBI), a nawet niejasne powiązania domniemanych spiskowców z kręgami wojskowymi, finansowymi i przemysłowymi. W tle sprawy pojawiał się zatem spisek znacznie bardziej przerażający. Trwające ponad dwa lata dochodzenie przyniosło dwa rezultaty. Po pierwsze, Jim Garrison doprowadził do pierwszego publicznego pokazu filmu nakręconego w chwili zamachu przez Abrahama Zaprudera. Materiał ten, ukazujący śmierć prezydenta, do dziś jest jednym z koronnych argumentów przeciwników koncepcji „samotnego strzelca”. Po drugie, w 1969 r. Garrison aresztował i postawił przed sądem zamożnego nowoorleańskiego biznesmena Claya Shawa (popisowa rola Tommy’ego Lee Jonesa), którego uważał za współorganizatora spisku. Ale gdy sprawa trafiła pod obrady ławy przysięgłych, ta w ciągu niespełna godziny jednogłośnie uznała go za niewinnego.

Zamach na Kennedy'ego. Obsesja czy strategia?

Stone wyolbrzymił wątki przewijające się w śledztwie i przekształcił je w uniwersalne oskarżenie wszystkich niemal amerykańskich instytucji władzy, Jima Garrisona zaś ukazał jako nieugiętego bojownika o prawdę. A że film został znakomicie zrealizowany i tym samym skutecznie oddziaływał na wyobraźnię widzów, jego wydźwięk zaniepokoił nawet Kongres Stanów Zjednoczonych. W rezultacie powstały nowe akty prawne, pozwalające na stopniowe udostępnianie przez Archiwum Narodowe dokumentacji związanej z zamachem i prowadzonymi dochodzeniami – co pierwotnie miało się wydarzyć dopiero w 2039 r. Z okazji tej chętnie skorzystali dziennikarze, zaglądając m.in. do akt zgromadzonych przez zespół Garrisona. Okazało się wtedy, że tezy prokuratora, a co za tym idzie, narracja reżysera, są w zasadzie nie do obrony.

Znany amerykański krytyk filmowy Roger Ebert napisał w – bardzo przychylnej zresztą – recenzji „JFK”, że nie jest to film o sprawie prowadzonej przez Garrisona, lecz o obsesji Garrisona. Wielu badaczy i publicystów również podążyło tym tropem, wskazując, że Jim Garrison doświadczał po prostu tych samych emocji, co znaczna część społeczeństwa amerykańskiego – gniewu, rozgoryczenia, frustracji. Nie chciał przyjąć do wiadomości, że tak wybitny przywódca mógł zginąć z ręki nieporadnego życiowo, chwiejnego, dość infantylnego, a być może zaburzonego umysłowo samotnika. Musiał więc ujawnić spisek. W efekcie, świadomie lub w zaślepieniu, lekceważył wszelkie dane, które nie pasowały do z góry przyjętych założeń i dążył do celu wszystkimi dostępnymi środkami.