Chiński smok w złotych kajdanach partii

Nastąpił proces konsolidacji władzy Xi Jinpinga i zwiększenia kontroli partii nad społeczeństwem i krajem. Niebawem rozprawiono się z Hongkongiem. Chociaż porozumienie brytyjsko-chińskie przewidywało, że Hongkong będzie podlegał szerokiej autonomii przez 50 lat od przekazania go administracji chińskiej, a więc do 2047 r., Xi Jinping w imię zjednoczenia narodowego dążył do szybszej integracji Hongkongu z kontynentem. W marcu 2019 r. przedstawiono prawo umożliwiające ekstradycję oskarżonych mieszkańców Hongkongu na kontynent i poddanie ich jurysdykcji chińskiej. Wywołało to gigantyczne protesty w Hongkongu, w których udział brał ponad milion osób. Zostały one jednak bezwzględnie i brutalnie zdławione, a prawo weszło w życie.

Nadeszła również pandemia. W Chinach wprowadzono jeden z bardziej drakońskich lockdownów na świecie. Obowiązywały testy krwi, przeciągłe i surowe kwarantanny, zamykano całe miasta. Restrykcje covidowe męczyły Chińczyków i wywoływały demonstracje, które jednak bezwzględnie tłumiono. Niektóre restrykcje covidowe okazały się użyteczne dla władzy i zostały z Chińczykami do dzisiaj. Obecnie na plac Tiananmen nie da się wejść bez co najmniej 24-godzinnej rezerwacji. Trzeba wpisać wszelkie swoje dane osobowe z paszportu, które później straże pieczołowicie sprawdzają i rejestrują. Bez rezerwacji ani rusz, gdyż ów olbrzymi plac jest od każdej strony zabarykadowany bramkami. Większe zgromadzenia ludzkie w Chinach Xi Jinpinga podlegają zatem najwyższej kontroli.

Rozprawiono się także z Jackiem Ma. Jego upadek to swoisty chiński lot Ikara. W 2020 r. szykował się, aby wprowadzić swoją firmę płatności cyfrowych, Ant Group, na szanghajską giełdę. Byłoby to największe w dziejach świata IPO (tzn. pierwsza oferta publiczna dotycząca określonych papierów wartościowych), żywo zagrażające swoim sukcesem publicznemu sektorowi finansowemu ChRL. Operację wstrzymano dwa dni przed planowaną datą, a Jack Ma został zmuszony do opuszczenia wielu stanowisk i na jakiś czas zniknął. Odnalazł się nieco później na emigracji. Rozprawa z Jackiem Ma dała Xi Jinpingowi impuls do podporządkowania sobie olbrzymiej branży technologicznej w Chinach.

W 2023 r. minęła druga kadencja Xi Jinpinga u sterów partii i Chin. Wbrew zasadzie dwukadencyjności ustanowionej przez Denga KPCh powierzyła mu przewodnictwo na trzecią kadencję. Tym samym przypieczętowano nastanie nowej ery w Chinach, ery imienia Xi Jinpinga.

Chińska autokracja: obraz współczesny

Nowa era wymaga szczególnych właściwości. Tak do Państwa Środka wrócił kult jednostki. Czy to muzeum, fabryka, urząd czy obiekt infrastruktury – gdziekolwiek pojawił się przewodniczący Xi Jinping, wisi godne upamiętnienie jego wizyty: fotografie, cytaty, sztandary partyjne. Przewodniczka oprowadzająca po obiekcie z dumą zatrzymuje się przy takim miejscu i z dbałością o najmniejszy szczegół przedstawia okoliczności wizyty oraz podsumowuje mądrości wypowiedziane przez zaszczytnego gościa. Xi Jinping lubi filozofować ze swojego czerwonego tronu, podobnie jak Mao. Jego czterotomowa książka „O zarządzaniu Chinami” to wszechobecna pozycja w chińskich księgarniach, muzeach czy na lotniskach. Studiują ją urzędnicy, członkowie partii, studenci i nauczyciele. Obecnie korzysta się z tej książki w szkołach. „Prawdy” z niej płynące zostały oficjalnie dodane do partyjnej doktryny ideologicznej. Oprócz odświeżonej wersji socjalizmu o chińskiej specyfice dużo jest tam również przekazu o środowisku, pokoju oraz cyberbezpieczeństwie.