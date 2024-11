1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Sosabowskiego pod Arnhem

Rankiem 22 września Niemcy rozpoczęli natarcie na polskie stanowiska w Driel. Zdołali zepchnąć część polskich posterunków, ale zostali zdecydowanie zatrzymani na głównej linii obronnej. Pomimo ponawianych prób gen. Sosabowski zdołał odeprzeć wszystkie te ataki. Ponadto tego samego dnia zmaterializowały się cztery łodzie i gumowe pontony (dinghi), ale… były one bez wioseł i bardzo małe, mogły pomieścić najwyżej cztery osoby. Sprzęt ten nie nadawał się do forsowania rzeki, co wiele mówi o logistycznym i inżynieryjnym wsparciu dla polskiej brygady – przy braku wioseł posłużono się saperkami. Łodzie i dinghi znajdujące się pod nieustannym ogniem zostały zatopione lub zatrzymane. Plan bitwy nie przewidywał forsowania rzeki, a polscy spadochroniarze nie przeszli szkolenia w przeprawianiu się przez rzekę pod intensywnym ostrzałem.

Brak łodzi desantowych do przeprawy przez Ren

Pomimo tych wszystkich przeciwności i poważnego niebezpieczeństwa Sosabowski zdołał przeprawić 52 ludzi przez rzekę, aby dołączyli do szybko słabnącej obrony wokół Oosterbeek. Polacy na wszystkich etapach swojego zaangażowania płacili wysoką cenę w zabitych, rannych i zaginionych. Plan natarcia XXX Korpusu, które miało przebiegać ku północy jedną drogą, nie zadziałał. Wynikało to z tego, że była to dobrze broniona wąska szosa, a jednocześnie w rejonie Nijmegen zakładane postępy nie były możliwe do realizacji ze względu na przeważające siły nieprzyjaciela. Ponadto opóźniła się kluczowa dostawa do Driel większych łodzi z 43 Dywizji Piechoty Wessex, planowana na następny wieczór.

Sosabowski, mając już kontakt z dowódcą brytyjskiej dywizji, planował następnej nocy przerzucić przez Ren tak wielu ludzi, jak to tylko możliwe, z nadzieją, że będzie to całość sił brygady, a przynajmniej dwa bataliony z bronią przeciwpancerną. Polska brygada zgodnie z rozkazem czekała na przeprawę o godz. 21.30, spodziewając się, że przepłynie w całości i dołączy do Brytyjczyków. Jej plan zakładał użycie obiecanych łodzi 18-osobowych. Polacy znów zostali wprowadzeni w błąd. Otrzymali mniejsze łodzie, co zmniejszyło ich zdolność do pomocy Czerwonym Diabłom. Całe wsparcie logistyczne XXX Korpusu było zupełnie niewystarczające, słabo wykonane i chaotyczne.

Ta dezinformacja doprowadziła do dalszych opóźnień, ponieważ trzeba było od nowa przeplanować cały grafik przeprawy. Grupy szturmowe musiały zostać zreorganizowane, gdyż sprzęt przeprawowy dotarł późno, umożliwiając drugą przeprawę dopiero 24 września o godz. 3.00, z ponad czteroipółgodzinnym opóźnieniem, niepozostawiającym elementu zaskoczenia. Do tego czasu Niemcy byli już znacznie lepiej przygotowani do prowadzenia ostrzału z moździerzy i ognia artyleryjskiego w kierunku polskich spadochroniarzy przekraczających rzekę, punkty ich zbiórek i rejon załadunku. Niemieckie jasne, fosforowe flary opadające na spadochronach oświetlały łodzie płynące rzeką, a ogień broni maszynowej wyrządzał szkody. 153 polskich żołnierzy sforsowało rzekę, by dołączyć do 52 Polaków, którzy dotarli tam wcześniej, oraz do tych oryginalnie przybyłych z brygadowej artylerii, którzy byli tam już od samego początku.

Według innych źródeł liczba Polaków na drugim brzegu rzeki kształtowała się na poziomie osłabionego batalionu i tylko około 140 z nich ostatecznie powróciło na południe podczas operacji „Berlin”, część została wzięta do niewoli razem z Brytyjczykami, a wielu zapłaciło najwyższą cenę za nieustawanie w próbach wsparcia Czerwonych Diabłów w Oosterbeek. Pozostała jedna trzecia brygady została zrzucona ewentualnie 2 września w rejonie Grave, daleko od Driel, co jest trudne do zrozumienia, jako że dowództwo alianckie było dobrze poinformowane o miejscu pobytu brygady Sosabowskiego i nawet nie powiadomiło go o tym niedociągnięciu. Żołnierze dotarli do swej brygady na piechotę, a następnie przystąpili do kolejnych prób przeprawienia się przez rzekę, ale ogień Niemców był wciąż zbyt intensywny.