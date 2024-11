Pucz monachijski – błazeński zamach stanu

Hitler był dumny ze swojego odznaczenia, ale nie odczuwał wdzięczności wobec dowódcy. W listopadzie 1941 r. wyraził to nawet dobitnie w rozmowie ze swoimi generałami: „Mieliśmy w pułku Żyda, nazywał się Gutmann – tchórz, jakich mało. Nosił Krzyż Żelazny Pierwszej Klasy. Było to oburzające i haniebne”. Nie wszyscy się jednak zgadzają, że Gutmann wyróżnił Hitlera wnioskiem o order. W książce „Hitlers erster Krieg” niemiecki historyk Thomas Weber kwestionuje udział Gutmanna w nadaniu odznaczenia Hitlerowi. Wbrew pozorom do dość ważne, ponieważ to właśnie w tym okresie zaczęły się petryfikować antysemickie poglądy przyszłego kanclerza Niemiec.

21 sierpnia 1918 r. Hitler został wysłany na kurs telefonistów do Norymbergi. Przez chwilę mógł odetchnąć od życia frontowego. Wkrótce jednak został wezwany na front. Jego pułk przeniósł się do Comines, gdzie musiał odpierać ataki Anglików. Tam w nocy z 13 na 14 października, podczas brytyjskiego ataku gazem bojowym, Hitler rzekomo stracił wzrok. Świadomie używam słowa „rzekomo”, ponieważ wielu historyków ma wątpliwości co do prawdziwości tego wydarzenia. Niemieccy historycy Hans-Joachim Neumann i Henrik Eberle podają w wątpliwość ślepotę Hitlera i jego leczenie w Pasewalk. W swojej książce „War Hitler krank? Ein abschließender Befund” (Czy Hitler był chory? Ostateczne ustalenie) przedstawiają opinię, że jego oślepnięcie, jeżeli w ogóle do niego doszło, nie było wynikiem działania gazu musztardowego, ale zwyczajnej histerii. Niestety, nie zachowała się dokumentacja medyczna z tamtego okresu. Wszystkie informacje o rzekomym zatruciu gazem bojowym i wynikłego z tego zapalenia spojówek i powiek są powielaniem historyjek, które Hitler sam o sobie opowiadał. Podkreślił jednak, że leżąc w lazarecie w Pasewalk, 11 listopada 1918 r. doznał skrajnego załamania nerwowego na wieść o zawieszeniu broni oraz rewolucyjnym marksistowskim przewrocie w Niemczech. Od tego czasu w jego głowie zrodziła się histeryczna potrzeba szukania kozłów ofiarnych. Po pierwsze, byli nimi Żydzi, którzy uosabiali „zdrajców” z rządu Friedricha Eberta, socjaldemokraty – 9 listopada 1918 r. przejął urząd kanclerski od Maksymiliana Badeńskiego (in. Max von Baden). Po drugie, marksiści, którzy w opinii Hitlera doprowadzili do rozsadzającej Niemcy od środka rewolucji.

Hitler kochał wojnę, utożsamiał się ze swoim pułkiem, pierwszy raz w życiu czuł prawdziwą więź z innymi ludźmi. Nagle 11 listopada 1918 r. jego świat się zawalił. Nie tylko zresztą jego świat, ale setek tysięcy mężczyzn, którzy przyjęli rozejm nie tylko bez entuzjazmu, ale wręcz ze wstrętem, jako przejaw zdrady i cios w plecy. Żydom i socjaldemokratom jako pierwszym zarzucono „krecią robotę” polegającą na osłabieniu armii niemieckiej. W rzeczywistości opinie takie wygłaszali ludzie, którzy ponosili rzeczywistą odpowiedzialność za złe decyzje i osłabienie wojska. Już w grudniu 1918 r. bardzo modne stało się głośne protestowanie przeciw zdradzie. Robili to ludzie o różnym pochodzeniu. Każdy jednak chciał podkreślić, że jest gotów dalej walczyć za ojczyznę, ponosząc ciężkie ofiary. Dobrym przykładem może być przewodniczący Związku Wszechniemieckiego, baron Konstantin von Gebsattel, który – wiedząc o katastrofalnej sytuacji na froncie – zabezpieczał się już w październiku 1918 r., głosząc, że „obecną sytuację należy wykorzystać do zadęcia w fanfary przeciwko Żydom, a Żydów uczynić piorunochronem, w którym skupi się cała niesprawiedliwość”.

Myśl tę podłapał Hitler, który, pisząc później „Mein Kampf”, egzaltował się swoim rzekomym szokiem, jaki przeżył w listopadzie 1918 r. w lazarecie w Pasewalk. Hitler uwielbiał przedstawiać siebie jako romantycznego bohatera, który cierpi za cały naród. Zapewne dlatego tak bardzo podkreślił w swojej jedynej książce, że kiedy 10 listopada 1918 r. kapelan lazaretu w Pasewalk oznajmił pacjentom o abdykacji cesarza i proklamacji republiki, jemu pociemniało w oczach i stracił wszelki sens życia. „Przed oczami znów zrobiło mi się czarno; na oślep, chwiejąc się, wróciłem do sypialni, gdzie rzuciwszy się na łóżko, ukryłem rozpaloną głowę w kołdrze i poduszce (…) A więc wszystko stracone? – pytał w patetycznym tonie. – Czyż nie powinny się były otworzyć groby tych wszystkich setek tysięcy, które wierząc w ojczyznę, wyruszyły w bój, aby nigdy nie powrócić? Czyż to wszystko działo się tylko po to, żeby teraz banda nędznych zbrodniarzy mogła podnieść rękę na ojczyznę?”. Po czym w pełnym grozy profetycznym tonie dodał: „Podczas tamtych nocy narastała we mnie nienawiść, nienawiść do sprawców tego czynu”. Ostatnie zdanie tego rozdziału wyjaśnia wszystko: „Ja zaś wtedy postanowiłem zostać politykiem”.

Hitler zatem sam sobie wyznaczył cezurę w swoim życiu. Wyraźnie zaznaczył, że wojna, a potem wstrząs w Pasewalk były czymś w rodzaju „przebudzenia”. Pozostało działać i walczyć. A szczytem tej walki miała być próba przejęcia władzy w Bawarii.