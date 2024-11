Amerykanie oddają sztandar zrabowany w Niemczech

Apel do potomków amerykańskich żołnierzy, którzy walczyli w Europie

Z kolei przedstawiciele fundacji zaapelowali Amerykanów, aby zgłaszali dzieła sztuki lub inne obiekty kultury, które zostały przywiezione z Europy podczas i po zakończeniu II wojny światowej.

To ważny apel także dla polskiego dziedzictwa, bowiem fundacja odzyskała i zwróciła do Polski zabytki, które zostały utracone w czasie wojny. W listopadzie 2021 r. przekazała do Muzeum Narodowego dwie XIX-wieczne grafiki autorstwa Adolfa Kozarskiego, które przedstawiają małe polskie miasteczka: Zagórowo i Lipno. Znalazły się one w pakiecie 21 rysunków zakupionych w 1925 r. przez Muzeum Narodowe w Warszawie. W czasie II wojny światowej zostały zrabowane przez Niemców i zaginęły.

Powrót polskich dzieł sztuki do Muzeum Narodowego w Warszawie

Fundacja Monuments Men and Women dowiedziała się o tych rysunkach od córki nieżyjącego już oficera armii amerykańskiej, który przywiózł je do domu jako pamiątkę wojenną. Rodzina żołnierza prosiła o zachowanie anonimowości, ale zgodziła się, aby grafiki wróciły do właściciela, czyli Muzeum Narodowego w Warszawie.

Z informacji, które otrzymaliśmy od założyciela fundacji Roberta M. Edsela, wynikało, że grafiki Kozarskiego do jesieni 1944 r. znajdowały się w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. W tym miejscu Niemcy urządzili magazyn, w którym zgromadzili dzieła sztuki wywiezione z innych placówek m.in. z Gołuchowa, Łazienek Królewskich, Belwederu, pałacu w Wilanowie, Zamku Królewskiego. Po upadku powstania warszawskiego Niemcy zgromadzone artefakty wysłali pociągiem do Zamku Fischhorn w Austrii, gdzie stacjonował oddział SS. U schyłku wojny wywieziono tam także zabytki z Węgier, Holandii i Francji. Gdy jeszcze przed zakończeniem wojny żołnierze opuścili to miejsce, zabytki z zamku wynosili okoliczni mieszkańcy. Po zajęciu Austrii przez wojska amerykańskie i oni zabierali z zamku „pamiątki”.