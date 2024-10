Polskie skarby odnalezione w zagranicznych bibliotekach

Tymczasem między innymi rękopis zawierający Florilegium Idziego z Benewentu odnalazł się w Beinecke Library Uniwersytetu Yale. Kolejnych siedem zaś w Lillian Goldman Law Library w New Haven. Jak podaje Sławomir Szyller, w czasie wojny rękopisy te trafiły prawdopodobnie do Hansa Franka, a w 1956 r. zostały zakupione przez tę amerykańską bibliotekę. Autor publikacji dodaje, że dla ukrycia proweniencji wszystkie zostały pozbawione oryginalnych opraw, zaopatrzonych na wyklejce w ekslibrisy BOZ z 1802 r. Zamiast nich wykonano oprawy z tektury obciągniętej pergaminem. Mimo to zostały zidentyfikowane jako należące do biblioteki Zamoyskich dzięki tytułom oraz oryginalnym sygnaturom BOZ.

Kolejny rękopis z ok. 1590 r. odnalazł się w British Library. Pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej” w 2019 r. Obiekt ten, wraz dziewięcioma innymi manuskryptami, nabył w 1802 r. hrabia Stanisław Kostka Zamoyski. Do 1940 r. znajdował się w Warszawie, gdy został skonfiskowany przez niemiecką Specjalną Komisję do spraw Zabezpieczania Skarbów Sztuki i przeniesiony do budynku Muzeum Narodowego w Warszawie. Jesienią 1943 r. na polecenie Hansa Franka został wysłany do Krakowa. W 1946 r. księga została odnaleziona na Wawelu i wróciła do Warszawy, przynajmniej tak wynika ze spisu z maja 1948 r. Nie ma jednak jasności, co działo się z nim potem. W 1962 r. manuskrypt ten sprzedał w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby’s Czesław Bednarczyk, który dwa lata wcześniej za zgodą władz komunistycznych wyjechał do Wiednia, gdzie założył antykwariat. W 1968 r. brytyjski kolekcjoner Henry Davis przekazał go do British Museum.

Ministerstwo gromadzi dokumenty na temat odnalezionych rękopisów

Z informacji, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury, wynika, że prowadzi ono teraz kwerendę biblioteczną i archiwalną mającą na celu zebranie pełnej dokumentacji dotyczącej rękopisów utraconych z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, a odnalezionych w Yale University Library w New Haven (Beinecke Rare Book & Manuscript Library; Lillian Goldman Law Library), British Library w Londynie, a także w Staatsbibliothek w Berlinie. „Badana jest proweniencja rękopisów, okoliczności ich grabieży oraz losów powojennych” – informuje nas ministerstwo.

W Rosji są ciągle rękopisy wywiezione po rozbiorach

Resort kultury przyznał też, że zajmuje się kolejnym odkryciem. Otóż polscy naukowcy w czasie wieloletniego projektu badawczego prowadzonego przez polskich i rosyjskich bibliotekarzy w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu stwierdzili, że znajduje się tam ok. 300 rękopisów z Biblioteki Załuskich. W XVIII wieku należała ona do największych i najważniejszych bibliotek europejskich, była pierwszą biblioteką narodową.

Po rozbiorach ten zbiór na polecenie carycy Katarzyny II został wywieziony do Sankt Petersburga jako zdobycz wojenna. Zgodnie z postanowieniami pokoju ryskiego z 18 marca 1921 r. wywiezione z ziem polskich przez władze carskie dobra kultury powinny zostać zwrócone, i tak się stało w przypadku tej biblioteki. Jednak większa część rewindykowanych zbiorów Biblioteki Załuskich spłonęła po upadku powstania warszawskiego w 1944 r. po podpaleniu przez Niemców gmachu Biblioteki Ordynacji Krasińskich na ul. Okólnik 9. Teraz okazuje się jednak, że część z nich jest na terenie Rosji.