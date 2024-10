Odkrycie, który świadczy o splendorze epoki Średniego Państwa

Większa trumna ma niecałe 3 metry, a mniejsza około 2,5 metra długości. Na podstawie analizy zachowanego w ich wnętrzu szkieletu Idi badacze przypuszczają, że zmarła ona jeszcze przed 40. rokiem życia i prawdopodobnie miała wrodzoną bardzo poważną wadę jednej stopy. Była zatem osobą niepełnosprawną. Obok trumien archoelodzy znaleźli także kilka małych artefaktów, w tym dwie malowane drewniane statuetki oraz dzban kanopski, służący do przechowywania narządów wewnętrznych zmarłej. Przypuszcza się, że jedna z tych statuetek może prawdopodobnie przedstawiać Idi.Trumny są pokryte przede wszystkim hieroglificznymi tekstami, zawierającymi magiczne zaklęcia i modlitwy, ale także kilka iformacji o zmarłej. Określają Idi jako „panią domu”, w którym mieszkała zapewne ze swoim ojcem. Jak już było wspomniane, był on gubernatorem prowincji Asjut za panowania Senusreta I, drugiego faraona z XII dynastii. Zasiadał na tronie od 1971 do 1926 roku p.n.e.

„Znalezienie dwóch nienaruszonych trumien z czasów Średniego Państwa jest niezwykle rzadkie” – uważa Kathlyn Cooney, profesor egipskiej sztuki i architektury oraz przewodnicząca Wydziału Języka i Kultur Bliskiego Wschodu na UCLA

Niedoceniana epoka w historii starożytnego Egiptu

Okres tzw. Średniego Państwa nie wzbudza tak dużego zainteresowania jak inne epoki w dziejach starożytnego Egiptu. Egiptolog Wolfram Grajetzki z University College London uważa, że znacznie większym zainteresowaniem zarówno naukowców, jak i amatorów interesujących się starożytnością wzbudza „Epoka piramid” i późne Nowe Królestwo z jego najbardziej znanymi faraonami, wśród których są Echnaton, Tutanchamon i Ramzes II Wielki.Dlatego tak ważnym odkryciem jest grobowiec Idi, który poszerza wiedzę na temat epoki Średniego Państwa. A przecież, jak podkreśla w wywiadzie dla Newsweeka profesor Joann Fletcher, archeolożka z Uniwersytetu w Yorku, która nie brała udziału w wykopaliskach: „już sama jakość barwnika użytego do ozdobienia zewnętrznej trumny dowodzi artystycznego i kulturalnego splendoru epoki Średniego Państwa”, czyli okresu w historii starożytnego Egiptu, który datuje się na czasy panowania XI, XII, a nawet częściowo XIII dynastii, w latach od ok. 2050 do ok. 1760 p.n.e. Warto podkreślić, że była to epoka stabilności politycznej, opierającej się na sanacji potęgi egipskiej monarchii.