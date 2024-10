Bolonia: kolebka współczesnych uniwersytetów

Fontanna Neptuna, czyli jeden z symboli miasta, niezmiennie przyciąga turystów Agnieszka Niemojewska

W 1325 r. po przegranej bitwie pod Zappolino Bolonia oddała się pod opiekę papieża. Potem przez jakiś czas była niezależna lub podlegała Mediolanowi, ale w 1506 r. ponownie znalazła się pod władzą papieży. W efekcie władający wówczas miastem ród Bentivoglio został zmuszony do ucieczki, a ich pałac zburzono. W czasie wojen napoleońskich Bolonia była stolicą Republiki Cispadańskiej (1796–1797), potem przyłączono ją do Republiki Cisalpińskiej (1797–1802), a następnie pozostawała w obrębie Republiki Włoskiej (1802–1805) i Królestwa Włoch (1805–1815). Bunty przeciwko władzy Państwa Kościelnego wybuchały w latach 1831 i 1849. Po tym ostatnim w mieście stacjonował garnizon austriacki – został z niego usunięty po zjednoczeniu Włoch (1860 r.) i zniesieniu Państwa Kościelnego. Jednemu z bohaterów zjednoczenia – Giuseppe Garibaldiemu – miasto wystawiło monumentalny pomnik (przy via Indipendenza).

Nie tylko z czasów panowania Państwa Kościelnego w mieście zachowały się liczne świątynie. Spośród nich warto dziś zwiedzić m.in.: XIII-wieczną bazylikę św. Franciszka, zlokalizowaną w centrum katedrę św. Piotra, zbudowany w stylu gotyckim kościół św. Marcina czy też bazylikę św. Petroniusza – „zamykającą” od południa Piazza Maggiore i wyróżniającą się fasadą tylko w połowie wyłożoną marmurem. Pozostając na najsłynniejszym placu w Bolonii, warto przyjrzeć się uważnie okalającym je budowlom. Naszą uwagę przykuwają: Palazzo dei Notai (od XV w. siedziba bolońskich notariuszy), Palazzo dei Podesta (służył za siedzibę sądu), przede wszystkim zaś Palazzo d’Accursio (zwany też Palazzo Comunale) – siedziba władz miejskich, przebudowana w XVI stuleciu, z wyróżniającym się portalem, nad którym umieszczono posąg papieża Grzegorza XIII (to on w 1582 r. ustanowił tzw. kalendarz gregoriański). Ciekawa jest także historia pobliskiego Palazzo Re Enzo: w 1249 r. po bitwie pod Fossalto oddziały bolońskie wzięły do niewoli króla Sardynii – Enzo. Był on więziony w tym pałacu aż do śmierci w 1272 r. Do budynku od strony zachodniej przez lata przylegały różne sklepiki i stragany. Zburzono je jednak i w 1564 r. utworzono Piazza del Nettuno, gdzie do dziś wznosi się fontanna zwieńczona postacią Neptuna – to miejsce, gdzie chętnie zatrzymują się turyści, a sam Neptun stał się jednym z symboli miasta.

Słynne Dwie Wieże w Bolonii: Garisenda (48 m) i Asinelli (97 m) Agnieszka Niemojewska

Uniwersytet Boloński po zakończeniu soboru w Trydencie (1563 r.) przeszedł istotne zmiany. By przejąć większą kontrolę nad studentami i profesorami, rozproszone dotychczas po mieście sale wykładowe zastąpiono ogromnym budynkiem zwanym Archigimnazjum, pełniącym rolę głównej siedziby uniwersytetu do roku 1803. Dziś największe wrażenie na zwiedzających robi niepowtarzalna pamiątka po tysiącach studentów z całej Europy: na ścianach i sufitach, w salach i na korytarzach widnieją herby rodowe każdego z nich. Można wśród nich odnaleźć także polskie herby. Tu warto dodać, że na Uniwersytecie Bolońskim studiował również Mikołaj Kopernik, choć było to, zanim powstało Archigimnazjum. „Obecnie w byłej siedzibie uniwersyteckiej mieści się Biblioteka Miejska posiadająca jeden z największych we Włoszech zbiorów książek i manuskryptów” (op. cit.).

W 1711 r. powstał Instytut Naukowy, a jednym z profesorów, którzy tu wykładali, był Luigi Galvani (1737–1798) – włoski lekarz, fizjolog oraz fizyk; odkrył istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwierzęcych, przez co zwrócił uwagę uczonych na nową dziedzinę wiedzy nazwaną później elektrochemią; od jego nazwiska wzięła swą nazwę m.in. galwanizacja. Pomnik XVIII-wiecznego uczonego znajduje się przed budynkiem Archigimnazjum, na placu noszącym jego imię.