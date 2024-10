Chirurgia narodziła się w epoce kamienia łupanego

Do niedawna uważano, że pierwsze operacje chirurgiczne zaczęto wykonywać ok. 7 tys. lat temu w epoce kamienia łupanego i były to głównie trepanacje czaszki. Odkrycie z Borneo wskazuje jednak, że pierwszy znany zabieg wykonano już 31 tys. lat temu.