Rudolf Valentino, pierwszy amant kina

Przez chwilę wydawało się, że nie zostanie bożyszczem wszystkich kobiet, ponieważ w 1919 r. poślubił dwa lata od siebie starszą aktorkę Jean Acker. Małżeństwo nie potrwało jednak zbyt długo (ponoć nawet nie zostało skonsumowane). I choć to Acker była lesbijką (ślub z Valentino miał być dla niej sposobem na wyrwanie się z lesbijskiego trójkąta miłosnego z Grace Darmond i Allą Nazimovą), to właśnie ona w 1921 r. wystąpiła o rozwód z powodu... oziębłości małżonka. Wtedy też pojawiły się pierwsze plotki o homoseksualizmie aktora, co Acker chętnie podsycała, twierdząc, że Valentino chętniej korzystał z jej perfum niż z jej ciała. Co ważne, po śmierci aktora pojawili się mężczyźni twierdzący, że byli kochankami Valentino. Żaden z nich jednak nie przedstawił dowodów.

W nie najlepszym tonie wypowiadała się o Valentino także jego kolejna żona – Natacha Rambova, aktorka, którą poznał na planie „Damy Kameliowej" (1921 r.). Drugie małżeństwo już w chwili zawarcia (13 maja 1922 r.) przysporzyło aktorowi kłopotów. Według obowiązującego wówczas w Kalifornii prawa musiał upłynąć rok kalendarzowy, zanim wstąpiło się w nowy związek. Valentino tej formalności nie dopełnił i został oskarżony o bigamię, co doprowadziło do czasowego uwięzienia aktora. Mimo to rok później raz jeszcze – już zgodnie z prawem – poślubił Rambovą.

I znowu srogo się rozczarował. Być może był nazbyt wrażliwy? Przyjął od Rambovej platynową bransoletę, którą chętnie nosił jako dowód ich wzajemnej miłości i przywiązania. Ale dla wielu mężczyzn była to „bransoleta niewolnika", zniewieściałego utrzymanka, którego garderoba miała być przeładowana kosmetykami. Rambova nie dementowała tych plotek i potwarzy, przeciwnie, nazywała męża „emocjonalnym chłopcem". Być może dlatego po rozwodzie z Natachą aktor zapisał jej w testamencie... jednego dolara. A przecież był już wówczas gwiazdą kina.

Bożyszcze kobiet

Potencjał w Rudolfie dostrzegła scenarzystka June Mathis, która pracowała w Metro Pictures, i to ona zażądała, by Valentino zagrał dużą rolę w „Czterech jeźdźcach Apokalipsy" (1921 r., dramat wojenny na podstawie powieści Vicente Blasco Ibánza). Początkowo jego postać miała w scenariuszu znaczenie drugorzędne, ale za sprawą Mathis oraz reżysera Rexa Ingrama sceny z udziałem Valentino okazały się kluczowe. Był to pierwszy film, który zarobił ponad milion dolarów, a ponadto zebrał świetne recenzje, zarówno wśród widzów, jak i zawodowych krytyków. Rudolf Valentino stał się objawieniem. Jak pisała Małgorzata Gajos (www.gosc.pl; „Amant wszech czasów"), „to Mathis skierowała go do Paramountu. Zaczął więcej zarabiać, a jego kariera nabrała tempa. Już na samym początku pracy dla tej wytwórni trafiła mu się świetna rola".

Absolutny szał na punkcie przystojnego Włocha rozpoczął się wraz z wejściem na ekrany filmu „Szejk" (1921 r.). W tekście Agnieszki Bukowczan-Rzeszut „Żigolak czy homoseksualista. Prawdziwa twarz Rudolfa Valentino", zamieszczonym na stronie www.ciekawostkihistoryczne.pl, czytamy: „włoski amant zagrał arabskiego wodza Ahmeda uprowadzającego Angielkę – Dianę Mayo. Widzowie mogli sycić oko nie tylko namiętnymi spojrzeniami i intensywnymi uściskami śniadego szejka, ale również wahaniami nastrojów między kochankami. W dodatku pod koniec filmu dowiedzieli się, że ów Arab był tak naprawdę szkockim lordem, odnalezionym w dzieciństwie na pustyni. Za to w kilka miesięcy po premierze komicy naigrywali się z gładko przylizanych włosów szejka – Stan Laurel sparodiował go rolą Rhubarba Vaselino w filmie »W błocie i w piasku«. (...) Dick Dorgan zaś pisał o Valentino: »Mężczyźni założyli tajne stowarzyszenie, na którego przewodniczącego i pierwszego z katów kandyduję. W swoim statucie tajny zakon postanowił brzydzić się, nienawidzić i pogardzać nim [Valentino – przyp. AN] z oczywistych względów. Co?! Ja – zazdrosny? Och, nie. Ja go po prostu nienawidzę«". To właśnie z powodu Valentino Amerykanki „nie chciały już milczącego kowboja. Chciały południowego kochanka – jednocześnie tajemniczego i groźnego, a tak naprawdę troskliwego i delikatnego. Szejk w wykonaniu Valentino był tak naprawdę pierwszym bohaterem romantycznym kina" (za: Małgorzata Gajos, op. cit.). Status gwiazdy Valentino utrzymał dzięki kolejnym filmom (m.in. „Młody Radża" z 1922 r. czy „Święty diabeł" z 1924 r.).