O królu, który piekł ciastka i bił wikingów

Jesienią 892 lub 893 r. wikingowie znów nadpłynęli – i to flotą liczącą aż 330 łodzi. Zaatakowali na dwa fronty: jedna grupa zaczęła nacierać z okolicy miejscowości Appledore, a druga z rejonu Milton. W ten sposób osaczani z obu stron Anglosasi znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Tym razem Alfred mógł liczyć na wsparcie swojego syna Edwarda, który w okresie krótkiego pokoju wyrósł na sprawnego dowódcę. Podlegające Edwardowi wojsko ścigało Duńczyków i zmusiło do wycofania się do Hertfordshire Colne. Nie próżnował również Alfred, który uwolnił od oblężenia miasto Exeter. Duńczykom udało się jednak okopać w Chester, a ponieważ nadciągała zima, wojska anglosaskie postanowiły nie ryzykować oblężenia. Zanim się wycofały, Alfred nakazał im jednak zniszczyć wszystkie zapasy żywności w okolicy, aby pokonać wroga głodem. Metoda ta okazała się skuteczna; na początku kolejnego roku cierpiący głód najeźdźcy podjęli nieudaną próbę przebicia się do Essex. W tym celu skierowali swoje statki na Tamizę, lecz Alfred, chociaż nie powiódł mu się bezpośredni atak na te statki, zablokował rzekę, uniemożliwiając wikingom kontynuowanie realizacji planu. W tej sytuacji wojownicy, którzy przetrwali głód, porzucili armię i wrócili do swoich siedzib na terenie podległej im Anglii wschodniej, zwanej Danelaw.

W czym tkwił sekret militarnych sukcesów Alfreda? Choć na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to pewne poczynione przez niego innowacje na polu strategii militarnych są godne uwagi. Władca m.in. wprowadził nowy typ okrętów, które kronika anglosaska określa jako „szybsze, stabilniejsze oraz posiadające wyższe burty niż jakiekolwiek inne”. Mimo że miały one swoje wady, w tym znaczną podatność na uszkodzenia w przypadku sztormów, to do dziś zarówno brytyjska marynarka królewska Royal Navy, jak i amerykańska marynarka US Navy nazywają Alfreda swoim założycielem. Pierwszy okręt wykorzystany przez USA podczas wojny o niepodległość nazwano właśnie „Alfred”.

Król nie zaniedbywał również reform dotyczących wojsk lądowych. Odrestaurował szereg fortec, które rozsiane były po kraju od czasów rzymskich i na przestrzeni stuleci popadły już w ruinę. Pobudował też nowe obiekty, tworząc sieć umocnionych wzgórz, na których stacjonowały stale jednostki wojskowe. Wiele z nich stało się później zalążkami nowych miast i osad. Przeorganizował również pospolite ruszenie, dzieląc tworzących je wojowników na dwie grupy, z których jedną przeznaczano do walki, a drugą trzymano w rezerwie. W ten sposób w razie klęski władca nie tracił od razu całej armii. Wzmocnił także swoją straż przyboczną.

Dyplomata, mecenas nauki i reformator oświaty

Alfred Wielki zmarł 26 października 899 r. Przyczyna jego śmierci nie jest znana. Niemal natychmiast po zgonie władca otoczony został kultem. Poddani byli mu wdzięczni nie tylko za uwolnienie od koszmaru wikińskich najazdów, ale również za imponujące krzewienie oświaty i kultury. Odważnie stawał w obronie wiary chrześcijańskiej, co w czasach nieustannego plądrowania i bezczeszczenia angielskich świątyń przez pogańskich wikingów miało dla jego poddanych szczególne znaczenie. Strata klasztorów oznaczała bowiem nie tylko śmierć mnichów oraz przepadek zagrabionych dzieł kultury. Wiązała się również automatycznie ze spadkiem poziomu edukacji oraz umiejętności czytania, gdyż poza osobami duchownymi prawie nikt tej zdolności wówczas nie posiadał. Sam król zdawał sobie z tego sprawę, czemu dał wyraz, pisząc: „Nauka tak strasznie podupadła, że po naszej stronie rzeki Humber niewielu było takich, którzy potrafiliby przetłumaczyć mszał na angielski lub przełożyć listy z łaciny”. Co więcej, Alfred osobiście przetłumaczył kilka starożytnych dzieł, w tym „Cura pastoralis” papieża Grzegorza Wielkiego. To ostatnie dzieło Alfred rozesłał do wszystkich biskupów w Anglii z adnotacją, aby – kierując się zawartymi w nim wskazówkami – podnosili wśród ludu poziom oświaty. Sam również prężnie działał na tym polu, zakładając szkołę pałacową, w której uczyli sprowadzeni przez niego na dwór znamienici intelektualiści epoki: wspomniany już zakonnik Asser, a także benedyktyn Grimbald oraz mnich Jan z Korbei.

Alfred nie zapomniał również o hojnym uposażeniu szkoły w Oxfordzie. Król dbał o to, aby krąg odbiorców nauki był jak najszerszy. Udowodnił to, polecając, aby wszyscy posiadający więcej niż dwa łany ziemi posyłali swoich synów do szkół. Nawet ten wymóg nie był jednak konieczny, jeśli dziecko okazywało się pojętne. Na naukę w pałacowej szkole króla Alfreda mogli liczyć również chłopcy z niższych stanów, o ile wykazywali zdolności i talenty.