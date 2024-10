Cyfrowo zrekonstruowana egipska „Księga umarłych”

Literatura grobowa zachowana na ścianach egipskich sarkofagów dowodzi, że egipska koncepcja duszy i zaświatów nieustannie ewoluowała. Wraz z upadkiem Starego Państwa nastąpiła reforma teologii egipskiej. Dusza nie należała już jedynie do królów. Każdy człowiek ją posiadał. Koncepcja tej pośmiertnej egzystencji wywodziła się od formy „ba”, która była czymś odrębnym od żywego człowieka. Nie była to nawet dusza w naszym dzisiejszym teologicznym rozumieniu judeo-chrześcijańskim, ale odrębny byt, który pozwalał zmarłemu dalej istnieć w innym świecie. W Tekstach Piramid „ba” przedstawiano jako siłę i moc zmarłego faraona. Później przeobraziła się ona w istotę ludzką bez ciała żyjącą po drugiej stronie granicy, którą była śmierć. Tłumacząc pojęcie „ba” profesor Barwik zacytował teksty z czasów Nowego Państwa: „Twoje ba trwa, twoje ciało jest całe, a mumia trwa na nekropolii”. Ciało było zatem „opakowaniem” istoty ludzkiej, którego nienaruszalność gwarantowała, że dusza będzie spokojnie egzystować w zaświatach. Inny fragment tekstów z czasów Nowego Państwa zacytowany przez tego samego autora brzmi: „Ba do nieba, ciało do zaświatów” oraz „moje ba jest w niebie, moje ciało w zaświatach”.

Z tego fragmentu wynika, że Egipcjanie wierzyli w istnienie trwałego związku pomiędzy światem żywych i zaświatami. Na tym opierał się też kult Ozyrysa, mit jego męczeńskiej śmierci i zmartwychwstania.

Pełna pułapek droga do Pola Trzcin

Teksty sarkofagów opisują pośmiertną rzeczywistość, w której musi się odnaleźć każdy zmarły. Ale pierwszym i najstarszym przewodnikiem dla tych, którzy wyruszyli w pośmiertną podróż jest Księga Dwóch Dróg, która składa się z opisów zaklęć zapisywanych na sarkofagach. Jest ona także nazywana „Przewodnikiem po drogach Rosetau”. Ta dziwna nazwa jest pradawnym określeniem krainy do której trafia po śmierci dusza. Jest tu wiele dróg i wiele pułapek, na które może natrafić zmarły. Opisane są tu rzeki, drogi, jezioro ognia i przerażający strażnicy o głowach zwierząt i ciałach mężczyzn strzegący komnaty bogów. Te pierwsze wyobrażenia zaświatów niewiele różnią się od późniejszych dwunastu rozdziałów tekstów, które zawierały magiczne teksty, rysunki i pieśni, które miały pomagać zmarłemu pokonać przeszkody na drodze ku szczęściu wiecznemu.

Ten zbiór z czasów XVIII dynastii nazywany jest Księgą Umarłych. Jej fragmenty były zapisywane na ścianach grobowców, skrzyniach trumiennych, na papirusach wrzucanych do grobów i na całunach. W czasach XXI dynastii przyjął się zwyczaj, że do sarkofagu wkładano zmarłym dwa papirusy: Księgę Umarłych oraz Amduat -Królewskie Księgi Grobowe. Służyły one jako pewna forma paszportu otwierającego zmarłym drogę ku nowemu światu, do którego udaje się po śmierci. Zawarte w nich teksty święte i modlitwy wzbogacone bogatymi ilustracjami miały pomóc poruszać się po magicznym świecie aby ostatecznie dotrzeć do Pól Jaru, nazywanego inaczej Polem Trzcin. Tam, do tego staroegipskiego raju, mieli trafiać jedynie ci, którzy za życia byli sprawiedliwi.