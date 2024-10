Geneza systemu dwupartyjnego w USA

Federaliści i demokratyczni republikanie

Wraz z powstaniem dwóch wrogich obozów politycznych narodziła się też agitacja polityczna. Rozpoczął ją Alexander Hamilton, który wraz z Johnem Fenno, redaktorem naczelnym „Gazette of the United States”, opublikował serię artykułów krytykujących poglądy i styl życia Thomasa Jeffersona. Była to sytuacja kuriozalna: sekretarz skarbu USA atakował swojego kolegę z rządu – sekretarza stanu USA. Przy czym obaj ani słowem nie krytykowali swojego szefa, prezydenta Jerzego Waszyngtona. Jefferson odparł ataki Hamiltona i Fenniego z pomocą tej samej broni. Kupił „National Gazette”, tytuł dla prostego ludu o tak złej reputacji, że nazwalibyśmy go dzisiaj gadzinówką i szmatławcem. W tej gazecie opublikował 19 artykułów autorstwa swojego przyjaciela i stronnika Jamesa Madisona, który dość wulgarnie zaatakował federalistów, pisząc, że pod ich rządami „obywatele nie powinni myśleć o niczym innym jak o posłuszeństwie, pozostawiając kwestię swoich wolności w rękach mądrych władców”.

Drugich wyborów prezydenckich w 1792 r. nie rozstrzygnęła jednak awantura ideologiczna między federalistami Hamiltona i demokratycznymi republikanami Jeffersona.

Spośród trzech kandydatów do najwyższego urzędu w państwie – Jerzego Waszyngtona, Johna Adamsa oraz George’a Clintona – tylko pierwszy z nich najlepiej zrozumiał, na czym powinna polegać kampania wyborcza. Zamiast więc wygłaszać nudne przemówienia do elektorów, postanowił upić ich whisky, którą produkował na swojej plantacji. Hamilton wykorzystał tę sytuację, by dać upust swojej krytyce demokracji na łamach federalistycznej „Gazette of the United States”: „Przypadkowy przechodzień, natrafiwszy na sytuację, w której wielka liczba elektorów królewsko zabawiała się na koszt jednego z kandydatów, skomentował, że… głos ludu okazuje się tak naprawdę głosem gorzały”.

Narodziny duopolu władzy

Spór o ustrój federacyjny Ameryki doprowadził zatem do pierwszego dużego podziału klasy politycznej na dwa stronnictwa o odmiennej wizji unii, które walczą o wszystkie szczeble władzy w Ameryce. Wisienką na torcie jest dla nich przede wszystkim prezydentura i to o nią trwa nieustanna walka. Ludzie, którzy obejmują urząd prezydenta USA, odczuwają dotkliwie ten konflikt. Jak to trafnie ujął pierwszy wiceprezydent i drugi prezydent USA John Adams: „Żaden z ludzi nie jest w stanie zasiadać na tym urzędzie, nie stając się ofiarą przemocy partyjnej”. Nie ominęła ona nawet Jerzego Waszyngtona, który pod wpływem złej atmosfery w stolicy zrezygnował z ubiegania się o trzecią kadencję prezydencką.

John Adams przekonał się osobiście o tej nienawiści partyjnej podczas dwóch kampanii wyborczych, w których jako przedstawiciel federalistów starł się z liderem obozu demokratyczno-republikańskiego Thomasem Jeffersonem, za pierwszym razem wygrywając, a za drugim ponosząc sromotną klęskę.