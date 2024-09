W lutym 1964 r. Vincent Gaddis poszedł jeszcze krok dalej. Napisał artykuł zatytułowany „The Deadly Bermuda Triangle” (Śmiercionośny Trójkąt Bermudzki), który opublikował w pulpowym magazynie „Argosy” specjalizującym się w prawdziwych opowieściach o Tarzanie, Zorro czy syntetycznym człowieku z Marsa, twierdząc, że „Lot 19” i inne zaginięcia były częścią wzorca dziwnych wydarzeń w regionie. W następnym roku Gaddis wydał książkę „Invisible Horizons. True Mysteries of the Sea”. Inni pisarze podchwycili i rozwinęli pomysł Eckerta: John Wallace Spencer wydał „Limbo of the Lost” w 1969 r., Charles Berlitz – „The Bermuda Triangle” w 1974 r. (wnuk tego Berlitza od szkół językowych), a Richard Winer – „The Devil’s Triangle” też w 1974 r. Autorzy twierdzili w tych publikacjach jednym głosem, że w Trójkącie dzieją się rzeczy dziwne i niewyjaśnione. Powoływali się na ponad 200 zniknięć albo katastrof. To napędzało wyobraźnię nie tylko autorów SF, ale także zupełnie poważnych badaczy, którzy zaczęli zastanawiać się, co jest nie tak z tym Trójkątem.

Fascynacja tragicznymi wydarzeniami związanymi z tym obszarem dotarła także do Polski na przełomie lat 70. i 80. XX w. i wiąże się z tajemniczymi wydarzeniami we wsi Emilcin, w której rolnik Jan Wolski miał „spotkanie trzeciego stopnia z kosmitami”. Jeden z badaczy zdarzenia emilcińskiego, Roman Andrzej Piasecki, przeszedł do historii jako ekspert w sprawach Trójkąta, ale także organizator „pierwszej polskiej wyprawy w rejon Trójkąta Bermudzkiego”.

Koncepcja wyprawy powstała podczas jego rozmowy z Bogusławem Skowrońskim w kolejce do stacji obsługi pojazdów przy ul. Omulewskiej w Warszawie. Kolejka była długa, a później miało jeszcze miejsce spotkanie w pobliskiej kawiarni... i tak zasadnicze założenia zostały stworzone. Scenę opisuje Piotr Stefaniak w reportażu „Odwieczne kupowanie kolumny Zygmunta”. „Startujemy z pozycji autsajderów. Nie mamy niczego do stracenia, a wszystko do wygrania – mówi Piasecki. – Zacznijmy więc od »Trójkąta Bermudzkiego«. Skoro tym wszystkim przesławnym profesorom, tylu wspólnym wyprawom interdyscyplinarnym i międzynarodowym nie udało się uchylić tajemnicy, uczyńmy to my! Paranaukowcy!” – przytacza rozmowę Stefaniak. Dalej organizatorzy rozmawiają o „sensownej metodologii badań” i zebraniu zespołu hipnotyzerów, medium, telepatów itp. Według Krzysztofa Drozda, autora opracowania „Emilcin 1978”, Piaseckiemu z ogromną precyzją udało się obliczyć, że tajemnica „diabelskiego trójkąta” zabrała: 876 statków, 111 samolotów oraz 17 600 osób. Niestety, mimo zaangażowania wielkich sił i środków (ponoć Piasecki zebrał na organizację przedsięwzięcia ponad 300 tys. zł) wyprawa nie doszła do skutku. Dziś trudno ocenić, dlaczego.

Jednak wyjaśnienia fenomenu pojawiały się. Nie tylko ze strony paranaukowców, ale też rzetelnych specjalistów. Najbardziej skrajne nadal wspominały o UFO, ale też o pozostałościach zatopionej Atlantydy z jej technologią zakłócającą działanie instrumentów pokładowych i wskazywały na kamienną strukturę odkrytą w pobliżu wyspy Bimini na Bahamach. Nazwano ją Drogą Bimini lub Murem Bimini. Niestety, nie ma dowodów na to, że została stworzona ludzką ręką. Inne mówiły o błędach człowieka, anomaliach magnetycznych i pogodowych, a nawet metanie, który w ogromnych ilościach wydobywa się z dna oceanu, przez co statki toną w powstającej pianie wodnej, a samoloty spadają, ponieważ metan ma inną gęstość niż powietrze.

Zakorkowane morze

Tak naprawdę tajemnica Trójkąta Bermudzkiego została wyjaśniona już w latach 70. XX w. To wówczas amerykański pilot, inżynier lotów i bibliotekarz Larry Kusche, zainteresował się dziwnymi zaginięciami na Atlantyku. Choć nie wierzył w działalność kosmitów, był podekscytowany. Pracował wówczas w bibliotece Arizona State University. Wraz z bibliotekarką Debbie Blouin rozpoczął zbieranie informacji o Trójkącie w dostępnych źródłach, a ponieważ te były niewystarczające – poprzez wysyłanie setek listów z prośbą o informacje z oficjalnych źródeł. Przez kilka lat katalogował i zestawiał dane, by w 1975 r. wydać książkę „The Bermuda Triangle Mystery – Solved” (Tajemnica Trójkąta Bermudzkiego – wyjaśniona).