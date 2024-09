Wstrząs pod wyspą Honsiu. Czego uczy nas sejsmologia?

W samo południe, 1 września 1923 r., pod wyspą Honsiu zdarzył się wstrząs o amplitudzie 8,1 stopnia, a skala kończy się na 9 – wyżej są już tylko kataklizmy globalne. W kilka minut Tokio i Jokohama złożyły się jak karciane domki; szczęśliwie epicentrum pod lądem zredukowało efekt tsunami do 10-metrowej fali, jednak spustoszenia były ogromne. Zmiany prądów oceanicznych dotarły pod Kalifornię, gdzie eskadrę siedmiu amerykańskich okrętów wbiły w mieliznę.

Według nowego, najbardziej wyważonego raportu, ponad 100 tys. osób straciło życie, choć zwalone budynki nie są jedynym zabójcą. Większość ofiar zginęła w gwałtownych pożarach; łatwo przewidzieć skutki zniszczenia przewodów gazowych i elektrycznych w lesie drewnianych domów, zmienionych w pryzmę suchego opału. Na to zerwał się tajfun, więc wiatr tworzył burze ogniowe jak po amerykańskim bombardowaniu w 1945 r. Tylko w centrum stolicy wir ognia wchłonął naraz 38 tys. istnień.

Winni byli Koreańczycy, masowo przybywający za pracą, odkąd Japonia anektowała półwysep w 1910 r.

Mimo to – o ile dane można uznać za miarodajne – co dziesiąta ofiara została... zamordowana. Dla konserwatystów trzęsienie ziemi było karą szintoistycznych bogów za zdradę tradycji, lecz tłum znacznie bliżej znalazł odpowiedzialnych. Winni byli Koreańczycy, masowo przybywający za pracą, odkąd Japonia anektowała półwysep w 1910 r. Wprawdzie mieli Japończyków za okupantów, lecz znaleźli szansę ucieczki przed nędzą do przemysłowego Nipponu – nawet z trzeciorzędnym statusem społecznym i podejrzliwością mieszkańców. Uznano, że to Koreańczycy wzniecają i podtrzymują pożary – z zemsty, a może nawet jako wstęp do powstania.

Polowanie na Koreańczyków bez szans ucieczki i rządowej pomocy

Co więcej, obcy „zatruli studnie”, bo woda stała się mętna od wstrząsów. Trwało polowanie bez szans ucieczki i rządowej pomocy, gdyż policja sama uczestniczyła w pogromie. Ponieważ Koreańczyków demaskowała nieznajomość języka, wraz z nimi do jednego wora trafili Chińczycy i Japończycy mówiący prowincjonalnym dialektem, bo nikt nie brnął w niuanse wobec śmiertelnego niebezpieczeństwa – według ostrożnych danych w samosądach po trzęsieniu ziemi wymordowano od 6 do 10 tys. osób.