Bohater wojenny John F. Kennedy, część III

Oczywiście nie było to jedyne źródło dochodów Josepha Kennedy'ego, ale pokazywało, że pod przykrywką eleganckiego biznesmena krył się wyjątkowo sprytny i cyniczny Irlandczyk, który mimo swojego pochodzenia i nieustannego deklarowania miłości do ojczyzny swoich przodków nie brzydził się skalać współpracą z Brytyjczykami przy handlu alkoholem. Ta egzotyczna kooperacja okazała się także niezwykle ważna dla kariery politycznej Johna Fitzgeralda Kennedy’ego.

W cieniu starszego brata

Joseph Kennedy chciał wychować swoich synów na polityków. Córki traktował jedynie jako materiał na dobrze ułożone i wykształcone żony polityków. Nie przewidywał dla nich żadnych karier zawodowych. Uważał, że i tak zapewni im wygodną przyszłość i niezależność finansową. Ze wszystkich dzieci wyraźnie faworyzował najstarszego syna, dla którego przewidywał karierę zakończoną prezydenturą. Kiedy jednak 12 sierpnia 1944 r. samolot z Josephem juniorem został zestrzelony przez Niemców, ambitny ojciec po silnym załamaniu przerzucił wszystkie swoje ambicje na drugiego syna. Wcześniej, przed wojną, Joe uważał Johna za przeciętnie inteligentnego chłopaka. Często mu brutalnie wypominał, że na 112 uczniów prywatnej szkoły w Wallingford w Connecticut, John zajął dopiero 64. miejsce pod względem wyników w nauce. Dla tego chorobliwie ambitnego Irlandczyka to było zdecydowanie za mało. Denerwowało go także, że John był chorobliwym chłopcem. Ale okazało się, że częste zwolnienia ze szkoły z powodów zdrowotnych spowodowały, że John zaczął czytać ogromne ilości książek.

Na szczęście skupiony na najstarszym synu Joseph Kennedy dał Johnowi więcej swobody, a tym samym pozwolił mu się rozwijać według własnego uznania. John natomiast wcale nie chciał konkurować z bratem. W tym celu nawet specjalnie wybrał studia na Uniwersytecie Princeton w stanie New Jersey, a nie w bostońskim Harvardzie, na którym studiował Joseph junior. Pech chciał, że nim rozpoczął się rok akademicki, John zaraził się żółtaczką i musiał powrócić do Nowej Anglii. Miał teraz powód, żeby nie wracać do Princeton i, nie konkurując z bratem o względy ojca, mimo wszystko studiować na Harvardzie, w rodzinnym Bostonie.

Podwójna katastrofa

Joseph Kennedy był ojcem ambitnym, ale też sprawiedliwym. Wiedział, jak wspomagać rozwój swoich synów. Ustanowił nawet specjalny fundusz dla swoich dzieci i każdemu z nich w dniu 21. urodzin, co w stanie Massachusetts oznaczało wejście w dorosłość, przekazywał milion dolarów. John dostał swoje pieniądze 29 maja 1938 r., dwa miesiące po tym, kiedy jego ojciec został ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Zjednoczonych Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (była to nagroda za poparcie polityczne, jakiego Kennedy senior udzielił prezydentowi Franklinowi D. Rooseveltowi, kiedy w 1936 r. opublikował książkę „Jestem za Rooseveltem”).

Nowy ambasador zabrał do Londynu tylko swoich dwóch najstarszych synów. To wskazywało, że Johna traktował jako kogoś w rodzaju „zapasowego zawodnika” w swojej strategii dojścia klanu Kennedych do Białego Domu. John mógł w Londynie pozostać tylko przez kilka miesięcy, ponieważ dostał zaledwie pół roku urlopu dziekańskiego na studiach. Jednak pobyt w brytyjskiej stolicy okazał się niezwykłym doświadczeniem dla przyszłego polityka. Przypadł na gorący czas tuż przed wybuchem II wojny światowej i pozwolił mu przyjrzeć się sytuacji na Starym Kontynencie. W rzeczywistości to on, bardziej od swojego starszego brata, nagle wykazał ogromne zainteresowanie polityką. W tym czasie zbierał materiały do swojej pracy dyplomowej „Uspokojenie w Monachium”. Wybuch wojny zaskoczył go w Londynie. Jego ojciec głęboko wierzył w konieczność dogadania się Wielkiej Brytanii z Hitlerem. John zdawał się nie podzielać poglądów ojca. Świadczy o tym błyskawicznie napisana przez niego książka „Dlaczego Anglia spała”, która została ekspresowo wydana na rynku amerykańskim na początku 1940 r. Wyraźne oburzenie młodego Kennedy’ego wywołały wieści o niemieckich zbrodniach wojennych w Polsce i storpedowanie przez Niemców angielskiego statku Athenia, na którym płynęli amerykańscy pasażerowie. W pierwszych dniach września 1939 r. John wyjechał do Szkocji, aby jako przedstawiciel ambasadora USA zapewnić tym, którzy przeżyli ten atak, pomoc amerykańskich służb konsularnych.