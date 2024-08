Więźniarskie armie. Nie tylko w Rosji Władimira Putina

Rosyjska tradycja

Kluczową prawidłowość socjologiczną armii opartych na poborze powszechnym, a więc także z udziałem skazanych obywateli, sformułował historyk Tony Judt: „Armia powszechna nie jest wyjątkiem od społeczeństwa, tylko jego integralną częścią świadczącą o kondycji narodu”.

Do europejskich prekursorów masowych sił zbrojnych należał car Piotr I. Rosja była imperium o ustroju despotycznym, a zarazem patrymonialnym, co oznaczało, że państwo jest własnością panującego, a wszyscy mieszkańcy, bez względu na status społeczny, jego niewolnikami. Dlatego rosyjskie siły zbrojne były armią typu niewolniczego, o czym świadczyła choćby długość służby wojskowej. Od początku XVIII w. aż do końca lat 90. XIX w. każdy rekrut służył obowiązkowo przez 25 lat. Ze względu na liczne wojny, a przede wszystkim fatalne warunki zapewniane przez armię, oznaczało to w praktyce wyrok dożywotni. Potwierdzeniem jest statystyka. Według historyka Michaiła Hellera w XIX w. liczebność rosyjskiej armii wzrosła z 924 tys. żołnierzy podczas wojen napoleońskich do 1,5 mln w okresie wojny krymskiej. Ale aż 70 proc. strat śmiertelnych nie było wynikiem działań wojennych. Stały za nimi epidemie i choroby wywołane złą kondycją sanitarną, higieniczną i żywieniową. Mimo to armia oparta na wojskowym niewolnictwie miała dla imperium szereg zalet. Najemników, którzy kierują się zyskiem finansowym, zawsze można przekupić, dlatego ich lojalność jest wątpliwa. Także obywatelskie siły zbrojne mogą stać się zarzewiem rewolucji. Tymczasem niewolnicy pozbawieni wolności osobistej, a takimi byli rekruci powołani spośród rosyjskich chłopów pańszczyźnianych, byli zależni od carów. Pracodawca, czyli armia, mógł z nimi postępować dowolnie.

Jednym ze skrajnych przykładów w skali europejskiej były militarne pomysły cara Aleksandra I zrealizowane przez carskiego faworyta generała Aleksieja Arakczejewa. Imperator był zwolennikiem wojskowego osadnictwa zmniejszającego finansowe obciążenia skarbu państwa. Żołnierze mieli utrzymywać gotowość do działań wojennych, a zarazem utrzymywać siebie i rodziny z uprawy roli. Był to zdeformowany pomysł landwehry (obrony terytorialnej) autorstwa pruskiego ministra wojny Gerharda von Scharnhorsta. Koncepcja zakładała szkolenie żołnierzy w miejscu ich zamieszkania. Rezerwiści byli corocznie powoływani na dwumiesięczne ćwiczenia wojskowe. Tymczasem system rosyjski oparty na 25-letnim okresie służby miał przekształcić żołnierzy w chłopów, z jednoczesnym pozostawieniem w gotowości bojowej. W tym celu w 1817 r. Aleksander I podpisał dekret o organizacji osiedli wojskowych. Regulował nie tylko najdrobniejsze kwestie: od ubiorów, jednakowego wyglądu domów, przez ćwiczenia wojskowe, porę karmienia dzieci i zwierząt domowych, po obowiązkowe jednakowe menu. Na przykład dzieci żołnierzy chłopów oddzielano od rodziców w wieku siedmiu lat i kierowano na wychowanie do specjalnych batalionów dla nieletnich. Powracali w wieku 18 lat, aby podobnie jak ich ojcowie służyć carom przez następne ćwierć wieku. Najdoskonalsza w założeniu forma armii niewolniczej spełzła na niczym. Po kilku latach eksperymentu wojskowe osiedla ogarnęła fala buntów.

Car Piotr I pacyfikuje własne wojska po odbiciu Narwy w 1704 r. Obraz Aleksandra Iwanowicza Sauerweida z 1859 r. Galeria Treriakowska

Po śmierci Aleksandra I kontynuacji samowystarczalnej organizacji sił zbrojnych zaniechano. Trudno, aby było inaczej, skoro służba żołnierzy chłopów była pełna absurdów. Regulamin przewidywał utrzymanie domów i zagród w idealnym porządku, a za nieprzestrzeganie obowiązku groziła kara chłosty karabinowymi wyciorami. Z tego powodu obowiązywał zakaz palenia w piecach, aby posesji nie brudziły sadze. Wojskowi osadnicy nie mogli także korzystać z wzorcowych dróg i mostów, które musieli omijać łąkami i brodami. A przecież równolegle do „potiomkinowskich osiedli” w tej samej Rosji istniały w pełni funkcjonalne rozwiązania łączące służbę wojskową z pracą na roli. Chodzi o wojska kozackie oparte na systemie stanic.