Posłużono się zatem swoistym precedensem, który do dziś wydaje się użyteczną zagrywką w kremlowskim arsenale: w Niżnym Kartli wybucha w styczniu 1921 r. bolszewickie powstanie, któremu z odsieczą rusza Armia Czerwona. Jej oddziały wchodzą do Gruzji w połowie lutego, dziesięć dni później są w Tbilisi, ogłaszając powstanie Gruzińskiej Socjalistycznej Republiki Rad. Niespełna miesiąc później gruziński rząd decyduje o zaprzestaniu oporu i 18 marca drogą morską opuszcza ojczyznę. Większość liderów wyląduje na uchodźstwie w Paryżu, przez kilka kolejnych lat snując plany powrotu na Kaukaz i odbicia kraju z rąk bolszewików.

Fantazje te były podsycane nieustannym wrzeniem w ojczyźnie. Donald Rayfield, emerytowany już profesor studiów rosyjskich i gruzińskich na Queen Mary University of London, wylicza w swojej historii Gruzji („Edge of Empires. A History of Georgia”) plagi, jakie spadły na Kaukaz wraz z Armią Czerwoną: przykładowo, pierwotna koncepcja polityczna zakładała powstanie jednej Transkaukaskiej Federalnej Republiki Rad, w której obrębie znalazłyby się trzy republiki – Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Gruzińscy komuniści – można by rzec, o odchyleniu nacjonalistycznym – próbowali stawić czoła tej koncepcji, co owocowało m.in. rękoczynami podczas posiedzeń. Lenin, który poniewczasie miał uznać, że Moskwa potraktowała narody Kaukazu zbyt twardą ręką, był już po pierwszym udarze (lada chwila miały przyjść drugi i trzeci, a wreszcie śmierć w styczniu 1924 r.) i nie był w stanie udzielić Gruzinom znaczącego wsparcia. A ich rodacy – wspomniany już Stalin czy odpowiadający za sowietyzację Zakaukazia Grigorij (Sergo) Ordżonikidze – byli najwyraźniej zdecydowani spacyfikować swoich krajan.

Jak łatwo się domyślać, „nowe” oznaczało też w Gruzji głód. Podział ziemi na wsiach był dalece niewystarczający – w zależności od regionu i wielkości rodziny na dom przypadało średnio 2–4 hektary ziemi, w całym kraju brakowało – jak szacuje Rayfield – jakichś 350 tys. ha. W 1920 r. zbiory wypadły wyjątkowo słabo, rok później wojna utrudniła prace na polach, a rabunkowe zaspokajanie potrzeb stacjonującej w republice Armii Czerwonej w kolejnych latach uniemożliwiało rolnictwu stanięcie na nogi. Po Gruzji krążyły opowieści o sklepikarzu z Tbilisi, Mirianaszwilim, którego zastrzelono za potajemne zgromadzenie 79 serów i 12 szynek; o kupcu Akopanie, którego spotkał podobny los za ukrycie 44 par skarpet; i jeszcze o Nowosilcewie, który chomikował cukier i mydło.

„Dwa bunty – jeden spontaniczny, a drugi zaplanowany – wybuchły wskutek sowieckiej inwazji” – pisze w swojej monografii Rayfield. „Latem 1921 r. cała Swanetia powstała pod wodzą Mosestro Dadeszkelianiego, wyrzucając lokalny Rewkom, rozbrajając czerwone milicje, blokując drogi: delegacja Swanów, która w Tbilisi domagała się wyjścia Armii Czerwonej i wolnych wyborów, została aresztowana. Powstanie rozlało się do Leczchumi” – dodaje Rayfield. W lipcu robotnicy i żołnierze na spotkaniu ze Stalinem w Tbilisi wykrzyczeli swoje żale, nie dopuszczając go do głosu. Ale moment był fatalny: bolszewicy uporali się już z przeciwnikami w samej Rosji i innymi lokalnymi rebeliami – do Gruzji zaczęto ściągać największych zamordystów Czeka, m.in. z Baku przyjechał tam Beria. Represje spadły na wszystkie środowiska: od arystokratów i intelektualistów po żołnierzy i wieśniaków, od duchownych po mienszewików i gruzińskich komunistów.

Wiosną 1922 r. wybuchła Chewsuretia. Tamtejszy książę Kaichosro Czolokaszwili, nazywany Kakucą, zebrał grupę partyzantów (nazywaną z kolei Konspiratorami) i przez dwa kolejne lata – pomimo bombardowań artyleryjskich – przemykał dolinami łączącymi Gruzję z Czeczenią, stawiając opór czerwonoarmistom. Gdy 19 maja 1923 r. bolszewicy zorganizowali egzekucję 15 schwytanych rebeliantów, Kakuca dopadł wykonawców egzekucji, co uczyniło go w ojczyźnie legendą. Wzmocnił ją rajd na przedmieścia Tbilisi i tymczasowe zajęcie miasta Manglisi.