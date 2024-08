Klan z Bostonu. John F. Kennedy, część II

Człowiek owładnięty ambicjami

23 listopada 1887 r. Patrick Joseph Kennedy poślubił 30-letnią Mary Augustę Hickey, córkę Jamesa Hickeya i Margaret Marthy Field. Niecały rok później, 6 września 1888 r., urodził się Joseph Patrick, pierwsze z czworga dzieci tej pary. Po opuszczeniu stanowego Senatu w 1895 r. Patrick Joseph Kennedy został szefem stanowej komisji wyborczej oraz szefem bostońskiego drugiego oddziału Partii Demokratycznej. Pod koniec życia posiadał znaczące udziały w spółkach węglowych i akcje bankowe Columbia Trust Company. Jednak po 60. urodzinach zaczął wyraźnie zapadać na zdrowiu. Wkrótce okazało się, że choruje na marskość wątroby. To była cena za wypełniony morzem whisky irlandzki styl życia. Zmarł 18 maja 1929 r. w Bostonie. Jego pogrzeb odbył się w kościele św. Jana Ewangelisty w Winthrop. Jak informował dziennik „The Globe”, setki mieszkańców Bostonu odprowadziły trumnę na cmentarz Krzyża Świętego w dzielnicy Malden.

Patrick Joseph Kennedy pozostawił swoim dzieciom dużą fortunę do podziału. Najbardziej liczył na karierę swojego najstarszego syna, któremu wieścił wielki sukces w życiu. Nie mylił się. Wzorując się na swoich kuzynach, Joseph wybrał studia na Uniwersytecie Harvarda. O jego ambicjach przywódczych świadczy fakt, że już na początku studiów przystąpił do zawziętej walki o przywództwo w prestiżowym klubie studenckim Hasty Pudding. Wszędzie tam, gdzie coś się działo, on zjawiał się pierwszy. Dołączył do bractwa Delta Upsilon International i grał w drużynie baseballowej, dzięki czemu po ukończeniu studiów miał wiele znajomości w świecie polityki i biznesu.

Nawet małżeństwo, choć okazało się udane, miało także wymiar praktyczny. 7 października 1914 r. Kennedy poślubił Rose Fitzgerald, najstarszą córkę burmistrza Bostonu Johna F. „Honeya Fitza” Fitzgeralda. W czerwcu następnego roku na świat przyszedł pierwszy syn tej pary – Joseph Patrick Kennedy Jr. Wbrew legendzie tworzonej później wokół Johna Fitzgeralda, to pierworodny był oczkiem w głowie ambitnego ojca, który chciał go uczynić prezydentem Stanów Zjednoczonych. Drugiego syna, Johna Fitzgeralda, postrzegał jako człowieka słabego.

Już w 1940 r. Joseph Patrick Jr. został delegatem na Narodową Konwencję Demokratyczną i zabiegał o miejsce w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Los nie pozwolił mu jednak zostać politykiem. Przeprowadzony 7 grudnia 1941 r. japoński nalot na Pearl Harbor spowodował, że Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny.

On miał zostać prezydentem

W 1934 r. Joseph Patrick Jr. odwiedził nazistowskie Niemcy. Będąc pod wrażeniem „cudu” gospodarczego Hitlera, wyraził publicznie aprobatę dla polityki narodowych socjalistów. Jednak po napaści Niemiec na Polskę wyparł się swoich dawnych poglądów. 24 czerwca 1941 r., pół roku przed przystąpieniem Ameryki do wojny, przerwał studia prawnicze na Harvardzie, żeby wstąpić do rezerwy Sił Powietrznych Marynarki Wojennej USA. 5 maja 1942 r. został mianowany chorążym i przydzielony do dywizjonu patrolowego 203, a następnie do dywizjonu bombowego 110. We wrześniu 1943 r. wysłano go do Wielkiej Brytanii, gdzie został pilotem Bomber Squadron 110, Special Air Unit ONE.

1 lipca 1944 r. uzyskał stopień porucznika. Ukończył 25 misji bojowych, co oznaczało, że mógł już wrócić do domu. Jednak pomny swojej niefortunnej wypowiedzi sprzed lat, zdecydował się zgłosić do udziału w wyjątkowo niebezpiecznej operacji o kryptonimie „Anvil”, mającej na celu zniszczenie niemieckich umocnień i wyrzutni V-3 za pomocą radiowo naprowadzanych samolotów wypełnionych trotylem. Niestety, materiał wybuchowy został źle zabezpieczony: 12 sierpnia 1944 r. samolot wybuchł nad Suffolk, a pilotujący go porucznik Kennedy zginął na miejscu.