Tajemnica mulla-mullung. Pięćset pokoleń, czyli chichot prehistorii

W jakim celu ledwie, ledwie tliły się drewniane patyki? Takie „ogniska” nie nadawały się ani do ogrzewania, ani do przyrządzania strawy. „Mieliśmy przed oczami chwilę zatrzymaną w czasie, bardzo dziwną, zagadkową, toteż zastanawialiśmy się, co tu się wydarzyło” – wspomina uczestnik wykopalisk Russell Mullet z GLaWAC.

Tajemnicze rytuały mulla-mullung

Rozwiązanie zagadki znalazło się w archiwum jednego z muzeów. Jak to możliwe? Otóż Alfred Howitt (1830–1908), badacz kultury aborygenów, spisywał ich legendy, wierzenia, opisywał obyczaje i ceremonie, których był naocznym świadkiem. Jego zasługi na tym polu są nieocenione, ale znaczna część jego notatek pozostała nieopublikowana do dziś. Właśnie wśród nich współcześni badacze natrafili na opis rytuału praktykowanego przez aborygeńskich „mulla-mullung” – uzdrowicieli obojga płci; Aborygeni uważali te osoby za obdarzone wielką mocą. Alfred Howitt, opisując postępowanie tych uzdrowicieli, zanotował, że podczas obrzędu przywracania zdrowia śpiewają imię chorego, ale – uwaga! – rozpalają przy tym miniognisko wielkości dłoni, zastrugują patyk z drewna kazuaryny (in. rzewnia skrzypolistna, występuje naturalnie w Australii i na wyspach Oceanii) – czyli z takiego drewna, z jakiego pochodzą patyki odkopane w jaskini Cloggs. Howitt widział, jak mulla-mullung smarują owe patyki kangurzym tłuszczem, wbijają sztorcem w „ognisko” i tak długo odprawiają obrzęd, jak długo tli się patyk; gdy się przewraca, obrzęd jest dokonany.

Właśnie to działo się w jaskini Cloggs 12 tys. lat temu. Skoro rytuał ten był praktykowany jeszcze w XIX stuleciu, oznacza to, że tradycja ta trwała 500 pokoleń, licząc 25 lat na pokolenie.

„Tradycja to dąb, który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem nie przymierza” – oświadcza jeden z bohaterów filmu Stanisława Barei „Miś” (1981). Parafrazując to poetyckie porównanie, tradycja ludu Gunaikurnai to dąb, który rósł nie jedno, ale tuzin tysiącleci.

Zazdrość jest uczuciem nieobcym także badaczom prehistorii. Archeolodzy prowadzący wykopaliska w europejskich jaskiniach często napotykają ślady sprzed 20–30 tys. lat, które intuicyjnie interpretują jako pozostałości jakichś rytuałów. Jakich? Nie wiadomo, zagadka, chyba już nie do rozwiązania, ponieważ obrzędy europejskich jaskiniowców skończyły się wraz z końcem ich kultury, to zaś zbiegło się z końcem epoki lodowej. Koniec tej epoki nastąpił mniej więcej 12 tys. lat temu. Tak się przejawia chichot prehistorii.