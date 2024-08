Cypr upamiętnia 50 lat podziału wyspy: żałoba na południu, celebracja na północy

Dwa lądowania

Ankara na grecki przewrót zareagowała listą żądań dotyczących przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów cypryjskich Turków. W chaosie panującym na wyspie nie było to jednak realne: w pierwszych dniach dochodziło do mniejszych lub większych pogromów tureckich społeczności. Ecevit uznał więc, że nie będzie czekać na ruchy ze strony Zachodu czy Rady Bezpieczeństwa ONZ i 20 lipca 1974 r. na wyspie wylądował pierwszy kontyngent tureckich żołnierzy.

To pierwsze lądowanie miało jednak ograniczony zasięg: kilkadziesiąt godzin po desancie ogłoszono na wyspie rozejm, w efekcie tureccy żołnierze kontrolowali zaledwie 3 proc. terytorium Cypru. Wkrótce później zaczęła się konferencja pokojowa w Genewie, która miała zażegnać konflikt. I – jak olbrzymia większość spotkań Greków i Turków w ostatnim półwieczu – rozmowy niemal natychmiast zamieniły się w wymianę żądań, a nie rozmowę o nich. Ale w tle zaszła olbrzymia zmiana: w Atenach upadł rząd wojskowych. I sympatia świata, która po 20 lipca była raczej po stronie Turków, niemal z dnia na dzień przeniosła się na Greków.

Od 1967 r. Grecją rządziły junty, z czego ta druga – u władzy od 1973 r. – była jeszcze bardziej ultranacjonalistyczna od pierwszej. Jej przywódcy, postrzegający Cypr jako terytorium Grecji pod tymczasowym zarządem quasi-gabinetu arcybiskupa Makariosa III, darzyli duchownego-prezydenta niewielkim zaufaniem, dlatego niemal natychmiast poparli spiski cypryjskich mundurowych zmierzające do przewrotu na wyspie.

Na drugą rundę rozmów w Genewie, zaplanowaną w połowie sierpnia, Turcy przyjechali z poczuciem, że muszą działać teraz, bo z każdym dniem ich pozycja słabnie. Gdy pierwsze spotkanie stron 14 sierpnia skończyło się niczym, szef tureckiej dyplomacji Turan Güneş zadzwonił do Ankary. W pozornie niewinnej rozmowie padło zdanie „Ayşe powinna pojechać na wakacje”. Wzmianka o córce ministra była sygnałem, że na wyspę powinien ruszyć drugi desant. Tak też się stało: w ciągu kilkudziesięciu godzin tureckie siły na wyspie zostały wzmocnione do poziomu 40 tys. żołnierzy i zajęły obszar równy 37 proc. powierzchni kraju. To status quo przez kolejne pół wieku okrzepło i utrzymuje się do dziś, choć Turecka Republika Cypru Północnego wciąż pozostaje uznawana jedynie przez rząd w Ankarze.

Przegapione okazje

Tegoroczne jubileuszowe celebry niewiele wnoszą do życia na wyspie. Cypryjscy Grecy, choć upamiętniają tragiczny rozpad w 1974 r. i teoretycznie pragną zjednoczenia, wolą pozostawać w osobnym państwie. Cypryjscy Turcy, ze względu na swoją izolację (choćby możliwości prowadzenia handlu czy nawet wyjeżdżania i wjeżdżania na wyspę, możliwego wyłącznie przez terytorium Turcji) są bardziej skłonni do szukania jakiejś formuły ponownego zjednoczenia.

Ale ostatnią realną możliwością zakopania podziałów była akcesja Cypru do UE. Zakładano wówczas, że w referendum obie społeczności opowiedzą się za zjednoczeniem – w dowolnej, również federalnej formule – ale okazało się, że o ile Turcy zagłosowali nad takim rozwiązaniem (przy cichym błogosławieństwie dbającego jeszcze o relacje z Brukselą Erdogana), to już dla Greków było ono nie do przyjęcia. A Unia Europejska ostatecznie zdecydowała się na rozszerzenie obejmujące wyłącznie południe wyspy.